Un nouveau contrat à l’UBB : Des discussions avec Louis Bielle-Biarrey sont révélées !

Pierrick Levallet

L’UBB tient peut-être dans ses rangs le nouveau phénomène du rugby français. À 22 ans, Louis Bielle-Biarrey ne cesse d’impressionner son monde, que ce soit avec le club bordelais ou le XV de France. Les Unionistes souhaiteraient donc offrir un nouveau contrat à l’ailier. Des discussions entre les deux parties ont d’ailleurs été révélées récemment.

Après Antoine Dupont, le rugby français tient peut-être déjà son nouveau phénomène. Louis Bielle-Biarrey ne cesse d’impressionner son monde, que ce soit avec le XV de France ou l’UBB. Seulement, le contrat de l’ailier bordelais expire en juin 2027. L’international français sera ainsi libre de négocier avec n’importe quel club à partir du 1er juillet prochain. L’UBB voudrait éviter cela et s’activerait donc sur sa prolongation. Le dossier semblerait d’ailleurs avancer dans le bon sens.

Des discussions ont eu lieu entre Bielle-Biarrey et l'UBB D’après les informations de Sud Ouest, des discussions auraient eu lieu entre l’UBB et Louis Bielle-Biarrey il y a quelques jours. Les deux parties se seraient entretenues autour des contours d’un éventuel nouveau contrat. La concurrence n’aurait d’ailleurs pas vraiment la moindre chance en ce moment. L’ailier de 22 ans était notamment ciblé par le RC Toulon. Mais l’optimisme serait de mise du côté de l’UBB pour la prolongation de Louis Bielle-Biarrey. Yannick Bru et Laurent Marti feraient en tout cas tout leur possible pour retenir leur pépite.