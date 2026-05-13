Top 14 - Toulon se tire une balle dans le pied en jouant au Vélodrome ? «C’est comme si tu jouais à l’extérieur»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La virée des joueurs du Rugby Club Toulonnais au stade Vélodrome ne leur a pas porté chance, le Stade Toulousain remportant le choc de la 23e journée du Top 14. Pour Sacha Valleau, ancien du RC Vannes, ces délocalisations n’ont pas que des effets positifs.

La délocalisation au Vélodrome n’a pas réussi au RCT le week-end dernier. Tout comme l’an dernier (16-50), les hommes de Pierre Mignoni ont sombré face au Stade Toulousain (27-51) dans l’enceinte phocéenne où évoluent les footballeurs de l’Olympique de Marseille. « Ça fait trois ans que je suis ici : au final, il y a peut-être une fois qu’on les a battus (20-19 en 2024, NDLR), une fois qu’on les a accrochés à Mayol (18-21 en quart de finale de Champions Cup 2025, NDLR), sinon on en prend 50 à chaque fois, a regretté Esteban Abadie, dans des propos rapportés par La Dépêche. Je n’ai pas envie d’avoir de complexe. Parce que ça me fait chier d’en prendre 50 à chaque fois, ça me fait chier d’être là et de toujours avoir la tête dans les chaussettes parce que tu as perdu ce match. »

« C’est un peu comme si tu jouais à l’extérieur car tu perds un peu tes repères sur le terrain » Pour Sacha Valleau, ancien du RC Vannes, jouer au stade Vélodrome ne présente pas que des avantages. « J’ai deux points de vue par rapport à cela. J’ai le point de vue du côté joueur. A Vannes, on a beaucoup parlé de délocalisation pour aller jouer à Rennes ou à Lorient. Quand tu es joueur c’est super excitant de jouer des matches comme ça car ça te sort de ton quotidien. On avait tous envie de le faire, confie-t-il dans le podcast Rugby Confidential. Pour les joueurs, jouer au Vélodrome c’est quand même exceptionnel, c’est l’un des plus beaux stades en France. Mais c’est un peu comme si tu jouais à l’extérieur car tu perds un peu tes repères sur le terrain. »