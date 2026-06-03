Mercato - PSG : Un attaquant va dire non à Luis Enrique… à cause de sa famille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG cherchera à recruter un nouvel avant-centre afin de concurrencer Ousmane Dembélé. Dans cette optique, la piste menant à Julian Alvarez a circulé mais selon Éric Rabesandratana, qui cite Javier Pastore compatriote de l’attaquant argentin, ce transfert n’aboutira pas.

En quête de renforts offensifs, le PSG s'intéresserait à Julian Alvarez. Un dossier qui s'est toutefois refroidi ces dernières heures face à la volonté du joueur de l'Atlético de Madrid de rejoindre le FC Barcelone. Et pour cause, l'international argentin aurait la ferme intention de rester en Espagne comme l'a expliqué son compatriote, l'ancien joueur du PSG, Javier Pastore, à Eric Rabesandratana.

Alvarez préfère rester en Espagne « J’ai discuté avec Javier Pastore. Je voulais comprendre pourquoi Álvarez ne voulait pas venir à Paris. En fait, il m’a expliqué que ce n’était pas spécialement lui qui refusait. Il ne veut pas quitter l’Espagne car sa famille ne le souhaite pas. Il y a donc une question d’organisation et de respect. C’est pour cela qu’il privilégie le Barça. Il veut rester en Espagne », explique-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Choc.