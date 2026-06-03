Mercato - PSG : Un attaquant va dire non à Luis Enrique… à cause de sa famille !

Cet été, le PSG cherchera à recruter un nouvel avant-centre afin de concurrencer Ousmane Dembélé. Dans cette optique, la piste menant à Julian Alvarez a circulé mais selon Éric Rabesandratana, qui cite Javier Pastore compatriote de l’attaquant argentin, ce transfert n’aboutira pas.
En quête de renforts offensifs, le PSG s'intéresserait à Julian Alvarez. Un dossier qui s'est toutefois refroidi ces dernières heures face à la volonté du joueur de l'Atlético de Madrid de rejoindre le FC Barcelone. Et pour cause, l'international argentin aurait la ferme intention de rester en Espagne comme l'a expliqué son compatriote, l'ancien joueur du PSG, Javier Pastore, à Eric Rabesandratana.
Alvarez préfère rester en Espagne
« J’ai discuté avec Javier Pastore. Je voulais comprendre pourquoi Álvarez ne voulait pas venir à Paris. En fait, il m’a expliqué que ce n’était pas spécialement lui qui refusait. Il ne veut pas quitter l’Espagne car sa famille ne le souhaite pas. Il y a donc une question d’organisation et de respect. C’est pour cela qu’il privilégie le Barça. Il veut rester en Espagne », explique-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Choc.
«Il ne veut pas quitter l’Espagne car sa famille ne le souhaite pas»
Et finalement, le refus de Julian Alvarez n’est peut-être pas une mauvaise nouvelle puisque selon Walid Acherchour, la priorité se nomme Eli Junior Kroupi à ce poste. « Je ne suis pas fermé à l'arrivée de certains joueurs. Je suis plus Eli Kroupi que Julian Alvarez devant parce que je reste persuadé qu'un joueur français va se mettre au diapason de l'équipe dans le logiciel Luis Enrique, il y aura beaucoup moins de pression qu'un énorme transfert comme Julian Alvarez qui arrive avec le statut de champion du monde. Il serait beaucoup plus Désiré Doué Eli Kroupi. Il a totalement le profil Luis Enrique, c'est le futur Ousmane Dembélé de son système. Diomandé se rapproche du profil si Barcola part », confiait-il au micro de l’After Foot.