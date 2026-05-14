«Des stars, j'en ai vu...» : Le comportement d’Antoine Dupont l’a bluffé !

Pierrick Levallet

Depuis le début de sa carrière, Antoine Dupont est connu pour être un joueur assez discret dans un vestiaire. Cela n’a pas empêché le demi de mêlée du Stade toulousain de devenir l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Le capitaine du XV de France a d’ailleurs bluffé l’un de ses entraîneurs dans sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Antoine Dupont fait pourtant très peu parler de lui hors des terrains. Contrairement à un Kylian Mbappé, le demi de mêlée du Stade toulousain se veut plutôt discret dans le vestiaire et dans la vie de tous les jours. Le comportement du capitaine du XV de France a d’ailleurs surpris l’un de ses entraîneurs qui le préparait pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

«Je n'ai pas été témoin de comportements imbéciles et destructeurs» « Dans ma carrière, des stars, j'en ai vu, même si, dans ma discipline, je n'ai pas été témoin de comportements imbéciles et destructeurs. Mais Antoine m'a bluffé par son empathie, sa considération pour les autres, sa discrétion ou mieux, sa réserve » a expliqué Claude Onesta dans son livre Performer la méthode, dans un extrait relayé par La Dépêche.