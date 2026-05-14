«Des stars, j'en ai vu...» : Le comportement d’Antoine Dupont l’a bluffé !

Depuis le début de sa carrière, Antoine Dupont est connu pour être un joueur assez discret dans un vestiaire. Cela n’a pas empêché le demi de mêlée du Stade toulousain de devenir l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Le capitaine du XV de France a d’ailleurs bluffé l’un de ses entraîneurs dans sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Antoine Dupont fait pourtant très peu parler de lui hors des terrains. Contrairement à un Kylian Mbappé, le demi de mêlée du Stade toulousain se veut plutôt discret dans le vestiaire et dans la vie de tous les jours. Le comportement du capitaine du XV de France a d’ailleurs surpris l’un de ses entraîneurs qui le préparait pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
«Je n'ai pas été témoin de comportements imbéciles et destructeurs»
« Dans ma carrière, des stars, j'en ai vu, même si, dans ma discipline, je n'ai pas été témoin de comportements imbéciles et destructeurs. Mais Antoine m'a bluffé par son empathie, sa considération pour les autres, sa discrétion ou mieux, sa réserve » a expliqué Claude Onesta dans son livre Performer la méthode, dans un extrait relayé par La Dépêche.
Antoine Dupont face à une passe délicate avec le Stade toulousain ?
Ce n’est ainsi pas une surprise si Antoine Dupont figure assez haut dans le classement des sportifs préférés des Français. Sa préparation a d’ailleurs porté ses fruits puisqu’il a remporté la médaille d’or avec l’équipe de France de rugby à 7 lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Désormais, le joueur de 29 ans traverse une passe plutôt délicate. Antoine Dupont est pointé du doigt pour ses prestations décevantes avec le Stade toulousain. Mais il faut dire que le demi de mêlée accuse peut-être le coup de sa grave blessure au genou. À voir maintenant s’il saura redresser la barre rapidement...