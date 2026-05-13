Kylian Mbappé va «montrer son engagement au club» : L’entraîneur du Real Madrid fait une promesse aux supporters !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Frictions entre Kylian Mbappé et les socios du Real Madrid. Ces derniers lui reprocheraient son attitude récente et certains d’entre eux exigent même son départ à coup de pétition sur les réseaux sociaux. Entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbelao a fait passer un message à la communauté madrilène.

« Mbappé fuera (ndlr dehors) ». En Espagne, une pétition a tourné ces derniers jours. Les supporters se sont mobilisés, plus d’un million de signatures, afin de faire connaître leur colère aux hauts décideurs du Real Madrid : ils ne veulent plus voir Kylian Mbappé qui est contractuellement lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2029. Un compte à rebours a d’ailleurs été lancé de l’autre côté des Pyrénées par les détracteurs du meilleur buteur du Real Madrid cette saison avec 41 réalisations.

«S’il est disponible et capable d’aller au bout de l’entraînement, il aura sûrement des minutes pour montrer son engagement envers le club» L’attitude de Kylian Mbappé ces derniers jours, que ce soit le mauvais timing de sa Story Instagram d’encouragement le soir du Clasico perdu par le Real Madrid à Barcelone (0-2) ou bien son départ du centre d’entraînement hilare le jour de la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Des comptes sont demandés au numéro 10 de la Casa Blanca. Mbappé aura cependant l’occasion de se racheter avant son départ pour la Coupe du monde avec l’équipe de France si son corps ne l’en empêche pas. « Nous allons voir si Mbappé peut terminer la séance aujourd’hui. Hier, il l’a fait. S’il est disponible et capable d’aller au bout de l’entraînement, il aura sûrement des minutes pour montrer son engagement envers le club ».