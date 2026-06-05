Mercato : Le comportement de Pierre Sage qui a rendu fou le RC Lens

Alexis Brunet

Après une saison 2025-2026 exceptionnelle couronnée par un titre en Coupe de France, le RC Lens ne pourra malheureusement pas compter sur Pierre Sage l’année prochaine. Le technicien semble prendre la direction de Crystal Palace en Angleterre et l’attitude de ce dernier a rendu furieux Jean-Louis Leca qui n’a pas apprécié sa façon de procéder.

Cette saison, le PSG n’a pas terminé le championnat avec plus de vingt points d’écart. Cela a été plutôt serré et le club de la capitale n’a terminé qu’avec six points d’avance sur son dauphin. Alors que l’on pouvait attendre l’OM, l’AS Monaco ou bien encore l’OL, c’est finalement le RC Lens qui s’est emparé de la deuxième place. Guidés par Pierre Sage, les Lensois ont réalisé une énorme saison puisqu’ils ont aussi mis la main sur la première Coupe de France de leur histoire en s’imposant 3-1 en finale contre l’OGC Nice.

Pierre Sage se rapproche de Crystal Palace Après une saison aussi réussie, le RC Lens le sait, il va perdre certains de ses cadres qui vont faire l’objet de grosses offres sur le mercato. Mais, ce que n’avaient peut-être pas imaginés les Sang et Or c’est qu’ils perdront aussi leur coach. Alors qu’il avait initialement affirmé qu’il souhaitait rester à Lens, Pierre Sage serait finalement tout proche de s’en aller. Il y a de fortes chances pour qu’il rejoigne Crystal Palace du côté de l’Angleterre.