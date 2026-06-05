Un départ du PSG à prévoir à cause d'une future recrue de Luis Enrique ?

Alexis Brunet

Même si le groupe du PSG ne devrait pas complètement changer cet été, le club de la capitale a toutefois prévu certains transferts. Luis Campos aimerait idéalement mettre la main sur un défenseur pouvant évoluer dans le couloir gauche, mais également en défense centrale. Une possible arrivée qui pourrait bien entraîner le départ de Lucas Hernandez.

Fort d’un deuxième titre de suite en Ligue des champions, le PSG prouve qu’il est bien la meilleure équipe d’Europe et il compte encore le rester la saison prochaine. Pour réaliser un improbable triplé, le club de la capitale aura donc besoin de se renforcer à certains postes et certains besoins ont déjà été ciblés par Luis Enrique et Luis Campos. Le champion de France voudrait notamment mettre la main sur un nouveau joueur en défense.

Lucas Hernandez poussé vers la sortie par un futur recrutement du PSG ? D’après les informations de RMC Sport, le PSG voudrait précisément recruter un défenseur pouvant évoluer sur le côté gauche pour faire souffler Nuno Mendes, mais également en défense centrale. Un renfort qui pourrait pousser Lucas Hernandez vers la sortie car ce dernier a vu son temps de jeu être réduit cette saison. Rien n’est pour le moment fait, mais le champion du monde 2018 pourrait être tenté de quitter Paris pour retrouver une place de titulaire indiscutable.