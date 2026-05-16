Rugby - Top 14 : Fin de saison sous tension au Stade Toulousain, «il a fallu se dire les choses»

Eliminé une nouvelle fois de la Champions Cup, le Stade Toulousain semble décidé à soulever un quatrième Bouclier de Brennus consécutif, pour sauver sa saison. Mais il faudra au moins une victoire lors des trois dernières journées de Top 14, pour assurer aux Haut-garonnais une place en demi-finale.
Réputé intouchable, le Stade Toulousain a montré des signes de faiblesse cette saison. L’élimination de la Champions Cup est encore dans toutes les têtes et la récente défaite à domicile contre Clermont (24-27), n’a en rien arrangé les choses. Mais le vent pourrait très vite tourner pour les triples Champions de France en titre.
« Se regarder un peu dans la glace et se dire que mettre le joli maillot au Stadium, ça ne suffit pas »
Car les Toulousains ont déjà donné une première grosse réponse, avec la large victoire sur le RCT au stade Vélodrome de Marseille (27-51). Et pour redresser la barre, il semble y avoir eu une grosse remise en question en interne. « Il a fallu se dire les choses, que tout le monde se parle et prenne ses responsabilités. Se regarder un peu dans la glace et se dire que peut-être que de mettre le joli maillot au Stadium, ça ne suffit pas » a avoué Matthis Lebel, en conférence de presse.
« Si on ne met pas en application certaines choses, les autres équipes travaillent et nous rattrapent »
« Mine de rien, toutes les équipes travaillent. On se rend compte que l'avance qu'on a pu avoir à un certain moment, que ce soit sur un plan rugby, de l’état d'esprit, petit à petit, si nous on ne met pas en application certaines choses, les autres équipes travaillent et nous rattrapent » a poursuivi l’ailier du Stade Toulousain. « Il fallait pouvoir se le dire et repartir de l'avant. On essaie de tracer encore notre chemin. Avec le match qu'on a fait la semaine dernière, qui, je pense, a amené la confiance un peu à tout le monde et qui nous a donné quelques certitudes dans notre jeu ».