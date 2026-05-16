«Tout le monde lui cherche un peu des noises», le Stade Toulousain s’énerve au sujet d’Antoine Dupont

Alexis Brunet

Dernièrement, Antoine Dupont fait souvent l’objet de critiques. Il est reproché au demi de mêlée de ne pas être au niveau qu’était le sien avant sa blessure. Des reproches qui ont fait réagir François Cros. Le joueur de 32 ans a pris la défense de son coéquipier au Stade Toulousain et il a poussé un petit coup de gueule.

Pendant de très longs mois, Antoine Dupont a été éloigné des terrains à cause d’une grosse blessure. Un véritable coup d’arrêt pour le capitaine du XV de France qui a dû prendre beaucoup de temps pour sa rééducation et qui a finalement fait son retour fin novembre dernier en Top 14.

Antoine Dupont est très critiqué Forcément, après une blessure aussi grave, Antoine Dupont va mettre un peu de temps à retrouver son meilleur niveau. Certains observateurs n’en tiennent pas compte et se montrent très critiques envers le demi de mêlée. Après la victoire face à Toulon au Vélodrome samedi dernier (51-27), le troisième ligne du Stade Toulousain François Cros avait tenu à soutenir son coéquipier qui avait été auteur d'un très bon match, au micro du Midi-Olympique. « Pour nous, pour lui, c’est cool. On sait que tout le monde lui cherche un peu des noises dès qu’il a un petit coup de moins bien, et il a démontré ce soir qu’il était encore en forme. C’est bien pour lui, c’est bien pour nous. Quand il est à ce niveau-là, c’est sûr que pour nous, c’est plus simple… Mais il faut aussi arrêter de ne regarder que lui, ça reste un joueur au milieu d’une équipe. Quand on ne va pas bien, on ne l’aide pas à être performant. Le rugby est un sport collectif, tout le monde a sa part de responsabilité dans les victoires comme dans les défaites. »