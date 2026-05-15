Rugby - Top 14 : Battu par le Stade Toulousain Baptiste Serin se lâche, «c’est chiant de finir comme ça»

Axel Cornic

Demi-finaliste de Champions Cup, le RCT vit une fin de saison compliquée en Top 14 et verra sans aucun doute les phases finales à la télévision, après la défaite face au Stade Toulousain (27-51). Mais Baptiste Serin a tenté de remotiver les troupes ce vendredi, à la veille du choc face au Racing 92.

On rêvait surement d’un meilleur dénouement. Après les problèmes de la fin d’hiver, le RCT semblait s’être relancé, avec notamment un beau parcours en Champions Cup. Mais tout s’est terminé brusquement avec une élimination en demi-finale face au Leinster (29-25), suivie d’une déroute au Vélodrome contre le Stade Toulousain d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack.

« C’est toujours chiant de finir des saisons comme ça, même si tout n’est pas encore mort » Désormais, on voit mal comment les Toulonnais pourront accrocher les phases finales. Mais pour Baptiste Serin tout n’est pas perdu, puisqu’il faut absolument se qualifier pour la Champions Cup. « C’est toujours chiant de finir des saisons comme ça, même si tout n’est pas encore mort. Il faut se battre pour se qualifier en Champions Cup. Pour la qualification, nous ne sommes pas dupes. On a laissé trop de cartouches en route, notamment à la maison. À l’extérieur, on n’a pas pris assez de points. Clairement, cette saison est plus compliquée que ce que l'on pouvait imaginer » a avoué le demi de mêlée du RCT, en conférence de presse.