«Je suis mitigé» : Un joueur XV de France interpelle Fabien Galthié !

Axel Cornic

Lors des derniers rassemblements, Fabien Galthié a ouvert les portes du XV de France à une nouvelle génération, avec un certain succès puisqu’il a remporté un nouveau Tournoi des 6 Nations. Mais certains jeunes talents ne sont pas totalement satisfaits de leur temps de jeu et en veulent plus, avec la concurrence qui risque de devenir de plus en plus forte à certains postes.

Lors du dernier 6 Nations, il y a quand même 98 sélections qui ont été laissés sur le côté. Fabien Galthié a décidé de ne pas faire appel à Gaël Fickou, pourtant un véritable pilier du XV de France depuis 2013. Il faut dire que la concurrence est dingue à certains postes et c’est le cas au centre avec notamment la paire de l’UBB, formée par Yoram Moefana et Nicolas Depoortere.

« Je ne joue que deux matchs, mais... » Ce n’est pas tout, puisqu’il faut aussi compter sur les Toulousains Pierre-Louis Barassi et Kalvin Gourgues, mais également sur la paire paloise formée par Fabien Brau-Boirie et Emilien Gailleton. Mais ce dernier aurait bien aimé jouer plus avec le XV de France, même s’il est pour le moment satisfait de sa saison. « Collectivement, avec la Section, où on s’est maintenus dans le top 6 toute la saison, et il reste encore beaucoup à écrire. Et puis je remporte le Six-Nations avec l’équipe de France : je ne joue que deux matchs, mais ce sont deux gros matchs en termes de temps de jeu » a confié le trois-quart centre de 22 ans, dans les colonnes de Sud Ouest.