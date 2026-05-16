Rugby - Clermont : Christophe Urios met un coup de pression à un de ses joueurs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Réputé pour avoir un sacré caractère et un certain franc parler, Christophe Urios a une nouvelle fois fait des siennes cette semaine en mettant la pression sur l'un de ses joueurs. Le jeune deuxième ligne Léo Michaux, qui passe un bac professionnel en plus de sa carrière en professionnel avec Clermont, a reçu un avertissement très cash de la part d'Urios au sujet de ses études.

Il n'est pas toujours facile de concilier les débuts de son évolution dans le monde professionnel avec ses études, et Léo Michaux (18 ans) en sait quelque chose ! Le jeune deuxième ligne de Clermont, considéré comme un élément particulièrement prometteur, passe un bac professionnel MELEC au lycée Godefroy-de-Bouillon de Clermont-Ferrand. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son entraîneur Christophe Urios ne plaisante pas avec les obligations scolaires de son protégé comme il l'a confié dans un entretien accordé à La Montagne.

« Tu as intérêt à aller à l’école et à être bon » « Pour un jeune, la priorité sera toujours scolaire. C’est capital et essentiel qu’ils construisent leur avenir. Et ils le savent. Je connais leur comportement et je sais comment ça se passe en cours. Si jamais il y en a un qui déconne, il sait qu’il ne sera pas dans le groupe, quoi qu’il se passe. Aujourd’hui, quand tu as 18 ou 19 ans, tu dois être capable de suivre un double cursus. Car cela veut dire que tu es équilibré. Le jeudi avant le match, à la fin de l’entraînement vers midi, Léo est venu me demander s’il devait aller en cours l’après-midi. Je lui ai répondu : “Non seulement tu as intérêt à aller à l’école, mais tu as intérêt à être bon”. Ce n’est pas facile, c’est certain. Il y a un million de trucs à penser et à apprendre quand tu évolues à ce niveau-là. Ce qui est important pour moi, c’est d’entretenir une relation solide avec lui. (…) Nous faisons un point sur ses études à chaque entretien », lâche Christophe Urios, qui met donc la pression sur Léo Michaux pour ses études en plus de la carrière qu'il est en train de bâtir en pro avec Clermont.