Équipe de France : Micoud fait une proposition à Zidane sur La Chaine L’EQUIPE

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France cet été, Zinedine Zidane aura donc des choix à faire pour composer son propre groupe à la tête des Bleus dans les mois à venir. Et Johan Micoud, son ancien coéquipier en sélection, lui propose d'ores et déjà un profil pour l'équipe de France : celui du Rennais Estebal Lepaul.
Sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, c'est bien Zinedine Zidane qui devrait reprendre le flambeau de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Le début d'un tout nouveau challenge donc pour l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui rêve des Bleus depuis plusieurs années. Et Zidane peut même compter sur les conseils d'anciens coéquipiers tels que Johan Micoud pour la composition de sa future équipe de France...
Micoud espère voir Lepaul à la rentrée avec les Bleus
Au micro de La Chaine L'EQUIPE, Micoud s'est en effet exprimé sur l'absence d'Esteban Lepaul (26 ans, Stade Rennais) dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Et l'ancien partenaire de Zinedine Zidane en équipe de France espère le voir sélectionné dans quelques mois sous la houlette du futur sélectionneur : « C’est dommage, mais avec le monde que tu as devant, c’était compliqué de l’intégrer sur la dernière liste pour Mondial. Peut-être pour septembre, cela peut être une vraie option pour la suite, mais c’est pratiquement impossible de l’intégrer de suite », confie Johan Micoud.
« Peut-être qu’on le verra avec Zizou »
Ces derniers jours, sur RMC, Eric Di Meco affichait déjà son souhait de voir Zinedine Zidane convoquer Esteban Lepaul lorsqu'il prendra les rênes de l'équipe de France : « Pour venir en équipe de France, flamber en Ligue 1 ça ne suffit pas pour lui. Mettre des buts sur une saison ou sur six mois en Ligue 1, ça ne suffit pas. Il y a deux, trois ou quatre marches de différence entre ce que tu peux faire en Ligue 1 et l’équipe de France. Quand tu flambes dans un club comme l’OL ou l’OM, allez, t’as un a priori déjà favorable. Ensuite, si tu flambes en Ligue Europa, t’as un autre avis favorable. Et si tu flambes en Ligue des champions, Didier part du principe que c’est le cran au niveau ou juste en dessous du niveau qu’il faut pour l’équipe de France. Pour moi, il part de trop loin. S’il continue l’année prochaine à mettre des buts et si Rennes joue la Ligue des champions ou la Ligue Europa et qu’il flambe, peut-être qu’on le verra avec Zizou, mais pour le moment, je pense que c’est trop tôt », expliquait Di Meco, qui a donc les mêmes idées que Johan Micoud.