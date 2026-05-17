Équipe de France : Micoud fait une proposition à Zidane sur La Chaine L’EQUIPE

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France cet été, Zinedine Zidane aura donc des choix à faire pour composer son propre groupe à la tête des Bleus dans les mois à venir. Et Johan Micoud, son ancien coéquipier en sélection, lui propose d'ores et déjà un profil pour l'équipe de France : celui du Rennais Estebal Lepaul.

Sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, c'est bien Zinedine Zidane qui devrait reprendre le flambeau de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Le début d'un tout nouveau challenge donc pour l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui rêve des Bleus depuis plusieurs années. Et Zidane peut même compter sur les conseils d'anciens coéquipiers tels que Johan Micoud pour la composition de sa future équipe de France...

Micoud espère voir Lepaul à la rentrée avec les Bleus Au micro de La Chaine L'EQUIPE, Micoud s'est en effet exprimé sur l'absence d'Esteban Lepaul (26 ans, Stade Rennais) dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Et l'ancien partenaire de Zinedine Zidane en équipe de France espère le voir sélectionné dans quelques mois sous la houlette du futur sélectionneur : « C’est dommage, mais avec le monde que tu as devant, c’était compliqué de l’intégrer sur la dernière liste pour Mondial. Peut-être pour septembre, cela peut être une vraie option pour la suite, mais c’est pratiquement impossible de l’intégrer de suite », confie Johan Micoud.