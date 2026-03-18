F1 - Esteban Ocon menacé de mort : Un appel au calme réclamé, «cela ne changera rien…»

Lors du Grand Prix de Chine le week-end dernier, Esteban Ocon s’est rendu coupable d’un accident alors qu’il se battait pour essayer de terminer dans les points. Afin de prévenir tout débordements sur les réseaux sociaux, notamment des messages haineux et des menaces de mort, l’agence qui gère l’autre pilote impliqué a publié un message afin d’appeler au calme.
Esteban Ocon a rapidement reconnu son erreur. Au 33e tour du Grand Prix de Chine dimanche dernier, le Français a provoqué un accrochage avec Franco Colapinto. Alors que le pilote Alpine sortait des stands après avoir changé ses pneus, celui de Haas arrivait juste derrière et a tenté de le dépasser. Une manœuvre trop audacieuse qui a entraîné un accident entre les deux hommes et Ocon a directement assumé son erreur à la radio.
« L'incident avec Franco, c'est de ma faute »
Même chose au micro de Canal+ une fois la course terminée : « Oui, l'incident avec Franco, c'est de ma faute. Je me suis excusé. De toute façon, il y avait un point ou rien à jouer, donc il fallait le tenter mais bon, je suis content qu'on ne reste pas tous les deux sur le carreau et qu'il marque quand même des points. » Pas de rancune entre Esteban Ocon et Franco Colapinto, qui a tout de même réussi à finir dans les points, à la 10e position. « Il est venu me voir pour s'excuser, et tout va bien. Nous nous étions livrés une belle bataille pendant la course, très disputée, et même si ça ne s'est pas bien terminé, il s'est excusé. Tout va bien », a déclaré le pilote Alpine.
« Merci de ne pas envoyer de messages haineux ni de menaces de mort à Esteban, à sa famille ou à l'équipe Haas F1 »
Sur X, l’agence qui gère Franco Colapinto, Bullet Sports Management, a tout de même publié un message afin d’inviter ses fans à ne pas menacer Esteban Ocon : « Avis d'intérêt public : merci de ne pas envoyer de messages haineux ni de menaces de mort à Esteban, à sa famille ou à l'équipe Haas F1. Cela ne changera rien à l'accident et ne fait que nuire à l'image des fans de Franco. Merci de continuer à lui apporter un soutien positif et respectueux ! » La saison dernière, alors que Franco Colapinto était dans un premier temps le troisième pilote d’Alpine, Jack Doohan, coéquipier de Pierre Gasly à ce moment-là, avait été la cible de messages de ce genre de la part des supporters de l’Argentin. « J'ai reçu de sérieuses menaces de mort après ce Grand Prix [à Miami, son dernier au volant de l'Alpine avant que Colapinto ne le remplace]. J'ai reçu six ou sept mails disant que si j'étais encore dans la voiture à Miami, on couperait mes membres. [...] J'ai dû faire appel à une escorte de police pour que la situation reste sous contrôle », confiait l’Australien dans la dernière saison de Drive to Survive.