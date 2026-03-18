F1 - Esteban Ocon menacé de mort : Un appel au calme réclamé, «cela ne changera rien…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors du Grand Prix de Chine le week-end dernier, Esteban Ocon s’est rendu coupable d’un accident alors qu’il se battait pour essayer de terminer dans les points. Afin de prévenir tout débordements sur les réseaux sociaux, notamment des messages haineux et des menaces de mort, l’agence qui gère l’autre pilote impliqué a publié un message afin d’appeler au calme.

Esteban Ocon a rapidement reconnu son erreur. Au 33e tour du Grand Prix de Chine dimanche dernier, le Français a provoqué un accrochage avec Franco Colapinto. Alors que le pilote Alpine sortait des stands après avoir changé ses pneus, celui de Haas arrivait juste derrière et a tenté de le dépasser. Une manœuvre trop audacieuse qui a entraîné un accident entre les deux hommes et Ocon a directement assumé son erreur à la radio.

Contact between Ocon and Colapinto 😮



Here's the replay of the contact between them at the first corner ⏯️👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4I0hh0TVai — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

« L'incident avec Franco, c'est de ma faute » Même chose au micro de Canal+ une fois la course terminée : « Oui, l'incident avec Franco, c'est de ma faute. Je me suis excusé. De toute façon, il y avait un point ou rien à jouer, donc il fallait le tenter mais bon, je suis content qu'on ne reste pas tous les deux sur le carreau et qu'il marque quand même des points. » Pas de rancune entre Esteban Ocon et Franco Colapinto, qui a tout de même réussi à finir dans les points, à la 10e position. « Il est venu me voir pour s'excuser, et tout va bien. Nous nous étions livrés une belle bataille pendant la course, très disputée, et même si ça ne s'est pas bien terminé, il s'est excusé. Tout va bien », a déclaré le pilote Alpine.