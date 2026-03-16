F1 - «J’ai failli le tuer» : Un «crash monstrueux» a été évité au GP de Chine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Grand Prix de Chine remporté dimanche par Kimi Antonelli aurait pu être marqué par un accident dès le premier tour, Isack Hadjar perdant le contrôle de sa Red Bull. Face à lui, un pilote est alors parvenu à l’éviter de justesse. Il savourait après la course ce réflexe décisif.

Dimanche, Mercedes a encore triomphé lors du Grand Prix de Chine avec la première victoire de Kimi Antonelli, devant son coéquipier George Russell. Les deux Ferrari pilotées par Lewis Hamilton et Charles Leclerc suivaient derrière. Du côté de Red Bull, le week-end fut encore compliqué, et Isack Hadjar s’est montré en difficulté dès le début de la course en perdant le contrôle de sa monoplace lors du premier tour. À la lutte pour la sixième place, Oliver Bearman l’a alors évité de justesse, échappant à un « crash monstrueux » selon lui.

« Il n’y a eu aucun signe avant-coureur de son tête-à-queue » « Ouais, le moment où j’ai failli le tuer, pour être honnête... merde, enfin, désolé, ce n’est pas le mot que je cherchais, mince, c’était limite », a d'abord réagi maladroitement Oliver Bearman, regrettant la formulation employée au moment de revenir sur ce moment. « Je disais justement à Isack que ce virage a été très difficile pendant toute la course, le vent a beaucoup changé tout le week-end et c’était un virage compliqué, a ajouté le pilote britannique. On pouvait avoir un coup de survirage soudain, et bien sûr, au premier tour, c’est exacerbé : la voiture est lourde avec le plein d’essence, et il n’y a eu aucun signe avant-coureur de son tête-à-queue, vraiment. »