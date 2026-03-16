F1 - «J’ai failli le tuer» : Un «crash monstrueux» a été évité au GP de Chine

Le Grand Prix de Chine remporté dimanche par Kimi Antonelli aurait pu être marqué par un accident dès le premier tour, Isack Hadjar perdant le contrôle de sa Red Bull. Face à lui, un pilote est alors parvenu à l’éviter de justesse. Il savourait après la course ce réflexe décisif.
Dimanche, Mercedes a encore triomphé lors du Grand Prix de Chine avec la première victoire de Kimi Antonelli, devant son coéquipier George Russell. Les deux Ferrari pilotées par Lewis Hamilton et Charles Leclerc suivaient derrière. Du côté de Red Bull, le week-end fut encore compliqué, et Isack Hadjar s’est montré en difficulté dès le début de la course en perdant le contrôle de sa monoplace lors du premier tour. À la lutte pour la sixième place, Oliver Bearman l’a alors évité de justesse, échappant à un « crash monstrueux » selon lui.
« Il n’y a eu aucun signe avant-coureur de son tête-à-queue »
« Ouais, le moment où j’ai failli le tuer, pour être honnête... merde, enfin, désolé, ce n’est pas le mot que je cherchais, mince, c’était limite », a d'abord réagi maladroitement Oliver Bearman, regrettant la formulation employée au moment de revenir sur ce moment. « Je disais justement à Isack que ce virage a été très difficile pendant toute la course, le vent a beaucoup changé tout le week-end et c’était un virage compliqué, a ajouté le pilote britannique. On pouvait avoir un coup de survirage soudain, et bien sûr, au premier tour, c’est exacerbé : la voiture est lourde avec le plein d’essence, et il n’y a eu aucun signe avant-coureur de son tête-à-queue, vraiment. »
« J’ai de la chance d’être debout devant vous ici »
« Nous finissions le virage et, la seconde d’après, il est face à moi, en travers. J’aurais pu aller à gauche ou à droite, et finalement j’ai choisi la gauche. J’ai dû sortir de la piste et j’ai cru que ma course était terminée. J’étais vraiment déçu. Je n’ai pas eu d’accident, mais je me suis retrouvé dernier. Cependant, après ce coup de malchance, j’ai eu la chance de bénéficier de la voiture de sécurité, ce qui m’a permis de finir cinquième, a enchaîné Bearman, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto. J’ai eu beaucoup de chance, pour être honnête, d’éviter ça. Je veux dire, j’ai de la chance d’être debout devant vous ici. Franchement, ça aurait été un crash monstrueux. C’était un virage vraiment piégeux durant toute la course avec le vent aujourd’hui. C’était l’anarchie, l’équilibre de la voiture était instable pour tout le monde, enfin, je l’espère pour tout le monde, parce que c’était dur pour moi. Et j’ai vu avec Isack, on attaquait fort et, honnêtement, j’avais l’impression que le virage était passé. Puis l’instant d’après, il est en travers et je tente de l’éviter en un dixième de seconde. Je suis allé à gauche, j’ai dû quitter la piste pour l’esquiver, et je me suis retrouvé de nouveau bon dernier. Lors de mes deux courses cette année, en Australie et en Chine, j’ai fini pratiquement dernier après le premier tour. Mais on y arrive, et la course a été fantastique après ça ».