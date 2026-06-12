Cyclisme : Seixas prêt à en découdre !

Alexandre Higounet

Quand bien même il n'a pas perdu du vue que le principal objectif était de continuer sa montée en régime en vue du Tour de France, Paul Seixas aborde les trois grandes étapes alpestres du Tour Auvergne-Rhône Alpes avec l'intention de secouer la course dans l'espoir de décrocher la victoire finale. Interrogé ce vendredi matin au départ, il n'en a pas fait mystère...

Paul Seixas dispute actuellement le Tour Auvergne-Rhône Alpes où il escompte parfaire sa montée en puissance physique pour être son maximum au départ du Tour de France. S'il garde bien cet objectif en tête - c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'a vu courir à l'économie depuis le départ dimanche dernier -, le jeune prodige français va tout de même tenter de décrocher la victoire finale cette semaine.

« Sans aucun doute, nous voulons rendre la course plus difficile aujourd'hui » Aussi, alors que la course aborde à partir d'aujourd'hui un enchaînement de trois étapes alpestres très dures, Seixas n'a pas caché qu'il comptait bouger les lignes d'ici à dimanche soir, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Oui, sans aucun doute, nous voulons rendre la course plus difficile aujourd'hui. Nous nous attendons donc à une guerre d'usure et ce sera une bonne journée pour nous tester. Aujourd'hui, l'arrivée n'est pas très difficile, donc voilà, nous ne prévoyons pas de grandes différences aujourd'hui. Mais l'objectif est de tester les jambes et de voir comment elles réagissent ».