Retrouvailles tendues au PSG : Il annonce la couleur pour son retour à Paris !

Longtemps inquiétant cette saison, le PSG a finalement rassuré ses fans en surclassant Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions en signant un 8 à 2 sur la double confrontation. Désormais, les Parisiens peuvent se tourner sereinement vers la suite de la saison, avec notamment des retrouvailles très attendues.
Tombeur de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à deux larges succès, le PSG peut aborder plus sereinement la suite de la saison. Les Parisiens ont effectivement battu les Blues au Parc des Princes (5-2) puis à Stamford Bridge (3-0). Au prochain tour, c'est Liverpool qui se dressera devant le club de la capitale. Les Reds, qui se sont fait peur contre Galatasaray après avoir perdu en Turquie (0-1) se sont finalement imposés tranquillement à Anfield pour assurer leur qualification (4-0).
Ekitike va revenir à Paris !
Une rencontre forcément particulière pour un joueur, à savoir Hugo Ekitike, lui qui a connu un passage délicat au PSG qui l'avait recruté pour près de 26M€ à Reims en 2022. « Oui, c’est bien. Ça va être intéressant, un bon match, un bon test pour moi et l’équipe », confie toutefois l'attaquant français au micro de Canal+ avant d'assurer qu'il n'aura pas de sentiment de revanche : « Non, je fais mon boulot, je joue dans mon équipe, c’est un environnement différent, ça reste un club que j’aime, c’est bien de les retrouver. Je me concentre que sur moi et Liverpool ». Et pourtant, durant l'été 2023, le PSG avait essayé de l'envoyer à l'Eintracht Francfort pour servir de monnaie d'échange avec Randal Kolo Muani. Ce qu'il avait refusé, avant de finalement rejoindre le club allemand six mois plus tard après avoir été écarté durant la première partie de saison.
Il refuse de parler de revanche
Cette rencontre sera également l'occasion pour Liverpool de laver l'affront de l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions la saison dernière contre le PSG après une double confrontation exceptionnelle qui s'était terminée aux tirs-au-but. « Montrer de la cohésion, travailler en équipe, être solidaire. Après, ce sont les individualités et nos choix tactiques qui feront la différence. On a la qualité, j’ai confiance », ajoute Hugo Ekitike, déjà très motivé à l'approche de ce choc.