Bradley Barcola absent des Trophées UNFP : «On n’est pas stupides», le PSG répond cash dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une belle saison avec le PSG malgré une blessure en février qui lui a fait perdre sa place de titulaire, Bradley Barcola n’a pas été nommé pour les trophées UNFP qui seront remis ce lundi soir. Une absence qui interroge, et du côté du club parisien, on a répondu à cette dernière dans la presse. Explications.

Depuis quelques semaines, le trio d’attaque du PSG semble être revenu à celui qui avait tant performé la saison dernière. Auteur de très bonnes prestations sur ces dernières semaines, Désiré Doué semble à nouveau avoir dépassé Bradley Barcola dans la hiérarchie des ailiers du club parisien aux yeux de Luis Enrique. Pourtant, avant sa blessure à la cheville en février dernier, le numéro 29 était l’un des hommes forts du PSG. Meilleur buteur du club francilien en championnat à égalité avec Ousmane Dembélé (10 buts), Barcola n’a quant à lui pas été nommé aux trophées UNFP récompensant les meilleurs joueurs de Ligue 1, dont la cérémonie aura lieu ce lundi.

« On n'est pas stupides, on sait ce qu'on lui doit » Une absence qui interroge, et qui pourrait être synonyme de frustration pour Bradley Barcola. Mais comme l’indique une source interne du PSG à l’Equipe, on préfère ne pas en faire toute une affaire en interne à Paris. « Ce sont les joueurs qui votent, on n'a aucune influence. Mais on n'est pas stupides, on sait ce qu'on lui doit. Il a été incroyable une grande partie de la saison », indique ainsi le club parisien auprès du quotidien.