Scène improbable au PSG : Luis Enrique pose un lapin à ses joueurs !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au lendemain de la qualification acquise pour la finale de la Ligue des champions à Munich, les joueurs du PSG étaient de retour à Paris jeudi et devaient prolonger les festivités dans un restaurant du 16ème arrondissement de la capitale à la demande de Luis Enrique à la veille de son 56ème anniversaire. Cependant, l'entraîneur du PSG a décidé au dernier moment de ne pas venir.

Le vendredi 8 mai 2026 était une date spéciale pour Luis Enrique. Le coach espagnol a en effet fêté son 56ème anniversaire entouré de ses proches. Et la veille, l'entraîneur du PSG avait réservé une grande tablée au restaurant Prunier dans le 16ème arrondissement de Paris pour fêter cet évènement comme il se doit avec ses joueurs au lendemain de la qualification arrachée sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) pour la finale de la Ligue des champions programmée au 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal.

Luis Enrique rassemble les joueurs du PSG au restaurant Prunier pour son anniversaire C'est en effet l'information que Le Parisien a communiqué jeudi en fin de soirée. Cependant, les joueurs ont eu une mauvaise surprise en arrivant sur place. Alors que cet évènement a été organisé par Luis Enrique en personne et notamment pour son anniversaire, le principal intéressé ne s'était pas rendu sur les lieux au restaurant Prunier selon le quotidien de la capitale. Dans cette « maison de caviars » où la dégustation de fruits de mer est réputée, les joueurs du Paris Saint-Germain ont donc fait la fête... sans l'homme de la soirée !