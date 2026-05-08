PSG - Kvaratskhelia : Son petit frère proche de signer dans un très grand club, c’est confirmé !

Auteur d’une saison extraordinaire avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia n’est pas le seul talent de la famille. Âgé de 16 ans seulement, Tornike Kvaratskhelia est également pétri de talent, et se rapproche activement d’une signature en faveur du Bayern Munich, comme l’a confirmé le club bavarois au cours des dernières heures.
La famille Kvaratskhelia a un bel avenir devant elle. A 25 ans, Khvicha est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. L’international Géorgien qui a rejoint le PSG en 2025, est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’effectif de Luis Enrique. Auteur d’une saison exceptionnelle, le numéro 7 pourrait prochainement recevoir une très grande nouvelle concernant son petit frère. Né en 2010 et âgé de 16 ans, Tornike Kvaratskhelia devrait prochainement débarquer en Europe comme l’avait fait son frère quelques années auparavant.
Le Bayern confirme pour Tornike Kvaratskhelia !
En effet, le plus jeune de la fratrie Kvaratskhelia serait tout proche de signer en faveur du Bayern Munich. Directeur sportif du club bavarois, Christoph Freund a confirmé que Tornike était proche d’un arrivée. « Oui, je peux confirmer que le garçon est là, le frère, et qu’il s’entraîne avec l’équipe, qu’il a disputé un match amical. C’est un jeune homme qui a du talent. Quant à savoir s’il est aussi bon que son frère, qui est exceptionnel, un joueur de classe mondiale, ce serait exagéré de le dire pour l’instant, mais c’est un jeune joueur talentueux et nous verrons bien comment les choses évolueront », a ainsi confié le dirigeant du Bayern.
Un talent à polir
Reste désormais à savoir si le jeune Tornike Kvaratskhelia réussira à faire aussi bien en Europe que son frère Khvicha. Pour l’instant, l’ailier de 16 ans évoluait avec l’équipe B du Dinamo Tbilisi en Géorgie, et représente sa sélection au sein des catégories U17. Quant au Bayern Munich, hors de question de laisser filer la potentielle étoile montante du football géorgien dans les années à venir…