PSG - Kvaratskhelia : Son petit frère proche de signer dans un très grand club, c’est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison extraordinaire avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia n’est pas le seul talent de la famille. Âgé de 16 ans seulement, Tornike Kvaratskhelia est également pétri de talent, et se rapproche activement d’une signature en faveur du Bayern Munich, comme l’a confirmé le club bavarois au cours des dernières heures.

La famille Kvaratskhelia a un bel avenir devant elle. A 25 ans, Khvicha est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. L’international Géorgien qui a rejoint le PSG en 2025, est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’effectif de Luis Enrique. Auteur d’une saison exceptionnelle, le numéro 7 pourrait prochainement recevoir une très grande nouvelle concernant son petit frère. Né en 2010 et âgé de 16 ans, Tornike Kvaratskhelia devrait prochainement débarquer en Europe comme l’avait fait son frère quelques années auparavant.

Le Bayern confirme pour Tornike Kvaratskhelia ! En effet, le plus jeune de la fratrie Kvaratskhelia serait tout proche de signer en faveur du Bayern Munich. Directeur sportif du club bavarois, Christoph Freund a confirmé que Tornike était proche d’un arrivée. « Oui, je peux confirmer que le garçon est là, le frère, et qu’il s’entraîne avec l’équipe, qu’il a disputé un match amical. C’est un jeune homme qui a du talent. Quant à savoir s’il est aussi bon que son frère, qui est exceptionnel, un joueur de classe mondiale, ce serait exagéré de le dire pour l’instant, mais c’est un jeune joueur talentueux et nous verrons bien comment les choses évolueront », a ainsi confié le dirigeant du Bayern.