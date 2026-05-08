Aya Nakamura et Damso face au PSG : Les supporters réclament du changement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais officiel, le PSG se déplacera à Budapest le 30 mai prochain pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Mais dans le même temps, plusieurs artistes comme Aya Nakamura ou Damso se produiront à Paris. Une situation qui agacent certains supporters parisiens, qui réclament un changement d’horaire.

Une qualification historique. Pour la troisième fois de son histoire, et surtout pour la deuxième fois consécutive, le PSG sera en finale de la Ligue des Champions. Après avoir obtenu sa qualification sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi soir, le club parisien ira défier Arsenal à Budapest (18h). Une date que tous les supporters auront coché impatiemment dans leur calendrier, mais qui pose également problème. Car ce samedi 30 mai, plusieurs artistes tels que Damso, Aya Nakamura, ou encore Bouss doivent se produire en région parisienne.

Les concerts de rap en même temps que la finale agacent les supporters Comme le rapporte le Parisien, certains supporters du PSG ne sont pas contents de la situation et réclament du changement : « Ce qui est chiant, c’est de faire le choix entre deux loisirs. On devrait pouvoir faire les deux. Le concert est après le match, donc je pense faire les deux, quitte à être en retard, nous précise l’influenceur. Mais en cas de victoire, on ne profitera pas pleinement… Ce serait totalement cool de voir la diffusion du match depuis la salle de concert. Je connais beaucoup de gens qui sont déjà en train de revendre leurs places ! », indique Dimix, TikToker de 19 ans.