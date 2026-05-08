«Qu'est-ce que t'es con» : Le débat sur le PSG qui fait craquer Jérôme Rothen sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain sera une fois de plus au rendez-vous de la finale de la Ligue des champions comme ce fut le cas en 2020 lors du Final 8 et la saison dernière à Munich. Le PSG n'avait fait qu'une bouchée de l'Inter (5-0) après avoir éliminé Arsenal en demi-finales (3-1 au cumulé). Les Gunners seront les adversaires des Parisiens. Est-ce déjà joué ? C'est la question posée à Jérôme Rothen qui l'a fait sortir de ses gonds.

Ce jeudi, Jérôme Rothen était à l'antenne aux côtés des consultants Emmanuel Petit et Steve Savidan sur RMC. Dans le cadre de son émission quotidienne Rothen s'enflamme, l'ancien milieu latéral du PSG a débriefé la qualification du club de la capitale en finale de Ligue des champions acquise sur la pelouse du Bayern Munich mercredi (1-1 et 5-4 à l'aller). L'adversaire des Parisiens à Budapest le 30 mai prochain sera Arsenal que les médias français annoncent bien en dessous du PSG, grand favori de cette confrontation.

«Jérôme, est-ce que le plus dur est fait pour le PSG ?» Si bien que le journaliste et Benoît Boutron a lancé Jérôme Rothen de la sorte sur le débat en amont de cette finale de Ligue des champions. « Jérôme, est-ce que le plus dur est fait pour le PSG ? ». Il n'en fallait pas plus pour agacer la tête d'affiche de Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC. « Qu'est-ce que t'es con toi. Je suis vraiment désolé de commencer comme ça. Bien sûr que non. Ca reste une finale, c'est quelque chose de complètement différent. Il faut vraiment avoir vécu des finales pour se rendre compte qu'il y a une atmosphère différente. (...) Sur une finale, l'expérience joue beaucoup. Et ça, c'est un réel avantage pour le Paris Saint-Germain parce que c'est la deuxième de suite et la première s'est superbement bien passée. Automatiquement, ça te donne une force que n'auront pas les Gunners. Par contre si tu regardes les forces des équipes, c'est un adversaire qu'il faut respecter par qu'il est en finale de la Ligue des champions. Alors ne commencez pas à me dire que le parcours était facile ».