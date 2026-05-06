Jérôme Rothen se fait clasher pour ses attaques contre Kylian Mbappé : «Il ne sait plus quoi faire pour le dénigrer»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très à charge contre Kylian Mbappé depuis plusieurs mois, Jérôme Rothen n'hésite pas à égratigner assez régulièrement l'attaquant du Real Madrid. Il a d'ailleurs récemment expliqué qu'il fallait céder plus de responsabilités à Ousmane Dembélé et Michael Olise au détriment de Mbappé en équipe de France, et cette sortie a fait réagir Pierre Ménès qui clashe Rothen à son tour.

Faut-il retirer de l'influence offensive à Kylian Mbappé en équipe de France afin d'en accorder davantage à Ousmane Dembélé et Michael Olise, qui cartonnent avec leurs clubs respectif en Ligue des Champions ? C'est en tout cas la demande récemment formulée par Jérôme Rothen dans son émission sur RMC : « Dembélé est Ballon d’Or donc automatiquement, quand tu es Ballon d’Or de cette façon, tu ne peux pas vivre dans l’ombre de Mbappé sur le terrain. Je ne parle pas dans le vestiaire. Pour moi, Mbappé, tu ne peux pas lui demander aujourd’hui, quand tu vois le niveau des joueurs autour de lui, d’être le leader technique et d’attaquer de l’équipe de France. Pour moi non, il n’est pas leader d’attaque, on doit jouer sur ses points forts », a lâché Rothen. Mais son discours n'est pas passé auprès de Pierre Ménès.

« C'est hater number one de Mbappé en France » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, l'ancien consultant de Canal + clashé Jérôme Rothen, lui reprochant notamment de s'acharner sur Kylian Mbappé : « Je vais pas décevoir ceux qui pensent que je suis l’avocat numéro un de Mbappé, je trouve ce débat scandaleux et déplacé. Alors évidemment le débat a surtout été lancé par le hater number one de Mbappé en France, c’est Jérôme Rothen. Ce pauvre Jérôme Rothen qui ne sait plus quoi faire pour dénigrer Mbappé », lâche Ménès.