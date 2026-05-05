Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : Thierry Henry dévoile ce qu’il «respecte le plus chez eux»

Invité par le quotidien Marca à se prononcer sur la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord, Thierry Henry a également abordé la longévité de Cristiano Ronaldo (41 ans) et Lionel Messi (38 ans), qui pourraient participer à l’événement pour la sixième fois de leur carrière.
Après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devraient disputer leur dernière Coupe du monde cet été, en Amérique du Nord. Si l’Argentin qui évolue à l’Inter Miami a décroché le Graal lors de l’édition au Qatar, le Portugais d’Al-Nassr est toujours en quête du titre mondial. Interrogé par Marca sur l’événement à venir aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Thierry Henry s’est enflammé pour les deux légendes vivantes du football.
« Ce qui m’impressionne, c’est leur longévité »
« Je ne sais pas quoi dire de plus à leur sujet. Ils ne sont pas normaux. Ce n’est pas seulement le fait d’être toujours au sommet mondial, leurs buts, leurs records… Ce qui m’impressionne, c’est leur longévité, c’est ce que je respecte le plus chez eux. Parler de longévité, c’est parler de bien manger, de ne pas faire la fête, d’être en famille, de bien s’entraîner, de travailler plus que quiconque. La façon dont ils mènent leur vie est tout simplement admirable. Et ils restent parmi les meilleurs », a confié l’ancien attaquant de l’équipe de France.
« Ils sont au sommet depuis de nombreuses années »
« Ils sont d’une autre galaxie, ajoute Thierry Henry au sujet de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Tout comme Luka Modric. C’est incroyable pour eux de paraître meilleurs à la fin de leur carrière qu’à leurs débuts. Ils n’ont pas de « pic de forme ». Ils sont au sommet depuis de nombreuses années. » Si Cristiano Ronaldo compte participer à la prochaine Coupe du monde, Lionel Messi laisse encore planer le doute. Lionel Scaloni, son sélectionneur, a déjà indiqué que son joueur aura le dernier mot.