Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : Thierry Henry dévoile ce qu’il «respecte le plus chez eux»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Invité par le quotidien Marca à se prononcer sur la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord, Thierry Henry a également abordé la longévité de Cristiano Ronaldo (41 ans) et Lionel Messi (38 ans), qui pourraient participer à l’événement pour la sixième fois de leur carrière.

Après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devraient disputer leur dernière Coupe du monde cet été, en Amérique du Nord. Si l’Argentin qui évolue à l’Inter Miami a décroché le Graal lors de l’édition au Qatar, le Portugais d’Al-Nassr est toujours en quête du titre mondial. Interrogé par Marca sur l’événement à venir aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Thierry Henry s’est enflammé pour les deux légendes vivantes du football.

« Ce qui m’impressionne, c’est leur longévité » « Je ne sais pas quoi dire de plus à leur sujet. Ils ne sont pas normaux. Ce n’est pas seulement le fait d’être toujours au sommet mondial, leurs buts, leurs records… Ce qui m’impressionne, c’est leur longévité, c’est ce que je respecte le plus chez eux. Parler de longévité, c’est parler de bien manger, de ne pas faire la fête, d’être en famille, de bien s’entraîner, de travailler plus que quiconque. La façon dont ils mènent leur vie est tout simplement admirable. Et ils restent parmi les meilleurs », a confié l’ancien attaquant de l’équipe de France.