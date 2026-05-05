Rayan Cherki se met à la boxe : La vidéo qui fait «peur» à Pep Guardiola, «je ne discuterai pas avec lui»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pep Guardiola ne s'en est pas caché. A la vue de la vidéo de Rayan Cherki publiée sur Instagram dans laquelle l'entraîneur de Manchester City a témoigné de la maîtrise de son joueur à la boxe anglaise, le technicien espagnol a assuré non sans humour aux journalistes présents en conférence de presse que Cherki sera toujours titulaire désormais.

Avant le déplacement de Manchester City sur la pelouse d'Everton lundi soir dans le cadre de la 35ème journée de Premier League, Pep Guardiola s'était présenté face aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Un journaliste a pris son micro afin d'interroger le coach des Skyblues sur Rayan Cherki. L'international français ambidextre auteur d'un double double buts passes décisives pour sa première saison à City impressionne Guardiola... pour son aisance dans le noble art en plus du ballon rond.

«Il jouera tous les matchs. (rire) Honnêtement, ça fait peur» « Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend à propos de Rayan ? Oui, sur Instagram en ce moment, il fait de la boxe. Ca me surprend (rire). Je ne m'attendais pas à ça. Vous l'avez vu ? (ndlr la vidéo) Non ? Allez-y. Top. Je ne discuterai pas avec lui, il jouera tous les matchs. (rire) Honnêtement, ça fait peur », a reconnu Pep Guardiola ne dissimulant absolument pas la peur que les mouvements de boxe de Rayan Cherki ont instauré chez lui.