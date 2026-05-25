Catastrophe financière pour l’OM, le constat est sans appel : «C’est colossal»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une situation financière délicate en raison de sa non-qualification en Ligue des champions, l’OM l’est aussi à cause de la gestion de son ancien président, Pablo Longoria, officiellement démis de ses fonctions au mois de mars. À tel point que le club a fait appel à un spécialiste en matière de conseil financier pour analyser ses comptes.

Comme l’expliquait le journaliste Florent Germain la semaine passée sur les ondes de RMC, « tous les joueurs sont potentiellement sur le marché » à l’OM. Le club devrait finir l’exercice 2025-2026 avec des pertes équivalentes à celles de l’année dernière, à savoir environ 100M€, et doit renflouer ses caisses avant le 30 juin afin d’échapper à des sanctions de la part de la DNCG. Ce qui est la conséquence de la non-qualification en Ligue des champions, mais pas que.

McCourt très surpris par la gestion financière de Longoria Selon La Provence, c’est aussi dû à la gestion de Pablo Longoria. D’après plusieurs sources, Frank McCourt serait stupéfait pas la gestion économique de l’ancien président de l’OM, démis officiellement de ses fonctions au mois de mars. Le club a alors fait appel à un spécialiste en matière de conseil financier, le cabinet Tifosy Capital & Advisory, afin d’analyser ses comptes et savoir combien il devait encore dépenser pour les transferts dont les paiements ont été étalonnés sur plusieurs années. Une pratique très utilisée par Pablo Longoria et plus largement dans le monde du football aujourd’hui.