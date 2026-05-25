«Je ne suis pas fan», Steve Mandanda critique une nouveauté à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Officialisé au début du mois d’avril, le nouveau logo de l’OM est loin d’avoir fait l’unanimité, aussi bien chez les supporters que chez les observateurs. Un sujet sur lequel a été interrogé Steve Mandanda, joueur le plus capé de l’histoire de Marseille, qui lui aussi n’est pas un grand fan du nouvel emblème du club.

Pour la première en 22 ans, l’OM a décidé de changer son logo et a dévoilé son nouveau le 8 avril dernier, en marge du gala de la fondation du club. Un emblème très mal accueilli par la majorité des supporters. Il faut dire que le timing n’était pas idéal, cette nouveauté ayant été officialisée dans une période très compliquée sur le plan sportif. Ce qui a dérangé est notamment l’absence de la devise « Droit au but » et de l’étoile symbolisant le sacre en Ligue des champions de 1993.

Mandanda « pas fan » du nouveau logo de l’OM Si ces deux éléments seront toujours présents sur les maillots, l’OM se réserve le droit de les enlever dans certains cas et cela ne plaît pas à Steve Mandanda. « Je ne suis pas fan du logo. Le “Droit au but”, pour moi, ça reste emblématique, ça reste mythique et l’étoile, pareil », a déclaré le joueur le plus capé de l’histoire du club auprès de Konbini. D’après les informations de L’Équipe, Stéphane Richard, nouveau président de Marseille qui prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet, serait prêt à faire un geste sur ce sujet, dont il devrait parler avec une partie des groupes de supporters lors d’une réunion début juin.