PSG - Transfert de Julian Alvarez : L’Atlético de Madrid vend la mèche avec cette annonce ?

Interrogé sur l’avenir de Julian Alvarez dimanche après la défaite de l’Atlético Madrid face à Villarreal (5-1) pour le compte de la dernière journée de Liga, Diego Simeone a laissé entendre que le joueur avait déjà pris sa décision, laissant la porte ouverte à un départ, alors que le PSG fait partie des clubs très intéressés par l’international argentin.
Arrivé il y a deux ans en provenance de Manchester City, Julian Alvarez a-t-il disputé sa deuxième et dernière saison sous les couleurs de l’Atlético Madrid ? L’attaquant âgé de 26 ans était absent dimanche pour le dernier match de Liga de son équipe, battue à domicile par Villarreal (5-1). Une défaite après laquelle Diego Simeone a été interrogé sur l’avenir de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2030.
« J’imagine qu’il a déjà pris sa décision »
« Ce n’est pas une question pour moi, c’est une question pour Julian. Il est assez grand pour savoir ce qu’il va faire, et j’imagine qu’il a déjà pris sa décision », a répondu l’entraîneur de l’Atlético Madrid. Selon les informations du journaliste José Alvarez dévoilées dans l’émission El Chiriguinto, le FC Barcelone serait actuellement en pole position afin d’accueillir Julian Alvarez cet été, lui qui intéresse également le PSG.
La réponse de Luis Campos à la rumeur Alvarez
Une rumeur à laquelle Luis Campos a lui-même répondu récemment su X. « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite », a déclaré le conseiller sportif du PSG.