PSG - Transfert de Julian Alvarez : L’Atlético de Madrid vend la mèche avec cette annonce ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Interrogé sur l’avenir de Julian Alvarez dimanche après la défaite de l’Atlético Madrid face à Villarreal (5-1) pour le compte de la dernière journée de Liga, Diego Simeone a laissé entendre que le joueur avait déjà pris sa décision, laissant la porte ouverte à un départ, alors que le PSG fait partie des clubs très intéressés par l’international argentin.

Arrivé il y a deux ans en provenance de Manchester City, Julian Alvarez a-t-il disputé sa deuxième et dernière saison sous les couleurs de l’Atlético Madrid ? L’attaquant âgé de 26 ans était absent dimanche pour le dernier match de Liga de son équipe, battue à domicile par Villarreal (5-1). Une défaite après laquelle Diego Simeone a été interrogé sur l’avenir de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2030.

« J’imagine qu’il a déjà pris sa décision » « Ce n’est pas une question pour moi, c’est une question pour Julian. Il est assez grand pour savoir ce qu’il va faire, et j’imagine qu’il a déjà pris sa décision », a répondu l’entraîneur de l’Atlético Madrid. Selon les informations du journaliste José Alvarez dévoilées dans l’émission El Chiriguinto, le FC Barcelone serait actuellement en pole position afin d’accueillir Julian Alvarez cet été, lui qui intéresse également le PSG.