Julian Alvarez au PSG : La réponse surprise de Luis Campos !

Depuis quelques semaines, le nom de Julian Alvarez revient avec insistance du côté du PSG. Une piste visiblement sérieuse pour le club de la capitale qui devrait se montrer actif cet été. D'ailleurs, Luis Campos a clairement ouvert la porte à l'attaquant argentin, sous certaines conditions. Le tout, dans un message publié... sur X !
En quête de renforts offensifs, le PSG ferait partie des clubs intéressés par le transfert de Julian Alvarez. D'ailleurs, Luis Campos a été interpellé sur X au sujet d'un transfert de l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid. « Appelle Alvarez pour conclure le dossier », lâche ainsi un supporter du PSG sur le réseau social anciennement appelé Twitter. Et contre toute attente, alors qu'il est très peu actif sur les réseaux, Luis Campos a répondu à ce message, ouvrant la porte à Julian Alvarez, sous certaines conditions.
Luis Campos répond sur X pour Julian Alvarez
« Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite », écrit-il sur le réseau social.
«Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris»
De son côté, le FC Barcelone a communiqué de façon plus classique concernant un possible transfert de Julian Alvarez, par le biais de son directeur sportif. Face aux médias, Deco a effectivement été interrogé sur la succession de Robert Lewandowski et donc la piste menant à l'attaquant de l'Atlético de Madrid : « Ce n'est pas une question de profil. Nous n'écartons personne et ne recrutons personne. Ce sont des questions internes ; ce que nous devons garantir, c'est que nous allons travailler comme chaque année. Nous avons perdu un joueur très important, Robert, et bien sûr, nous allons essayer de renforcer l'équipe ».