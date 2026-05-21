Julian Alvarez au PSG : La réponse surprise de Luis Campos !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le nom de Julian Alvarez revient avec insistance du côté du PSG. Une piste visiblement sérieuse pour le club de la capitale qui devrait se montrer actif cet été. D'ailleurs, Luis Campos a clairement ouvert la porte à l'attaquant argentin, sous certaines conditions. Le tout, dans un message publié... sur X !

En quête de renforts offensifs, le PSG ferait partie des clubs intéressés par le transfert de Julian Alvarez. D'ailleurs, Luis Campos a été interpellé sur X au sujet d'un transfert de l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid. « Appelle Alvarez pour conclure le dossier », lâche ainsi un supporter du PSG sur le réseau social anciennement appelé Twitter. Et contre toute attente, alors qu'il est très peu actif sur les réseaux, Luis Campos a répondu à ce message, ouvrant la porte à Julian Alvarez, sous certaines conditions.

Luis Campos répond sur X pour Julian Alvarez « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite », écrit-il sur le réseau social.