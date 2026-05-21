Pierre Sage fait une annonce sur son avenir au RC Lens : C'est la fin du suspens ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première saison très impressionnante au RC Lens, Pierre Sage n'a pourtant toujours pas confirmé sa présence sur le banc des Sang-et-Or la saison prochaine. Néanmoins, en marge de la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice, l'ancien coach de l'OL se montre très rassurant.

Arrivé sur le banc du RC Lens l'été dernier, Pierre Sage n'a pas mis longtemps pour mettre tout le monde d'accord. Et pour cause, les Sang-et-Or auront titillé le PSG dans la course au titre jusqu'à l'avant-dernière journée du championnat et sont donc directement qualifiés pour la Ligue des champions la saison prochaine. Une première réussite majeure qui pourrait s'accompagner d'une autre, à savoir une victoire en Coupe de France. La finale aura lieu samedi entre le RC Lens et l'OGC Nice.

«Je ne suis pas sûr à 100% qu’il soit là l’année prochaine» Et pourtant, Pierre Sage n'a toujours pas confirmé sa présence sur le banc du RC Lens la saison prochaine. Ainsi, le journaliste de L'EQUIPE, Loïc Tanzi, a lâché une petite bombe à ce sujet. « Je ne suis pas sûr à 100% qu’il soit là l’année prochaine. Je pense qu’il y a une réflexion de son côté, et du côté du club. On parle d’environnement sain, c’est la vérité à Lens, mais je ne pense pas que ça a été si facile non plus toute la saison pour Pierre Sage. Il n’a pas été d’accord constamment avec ses dirigeants. Je ne dis pas qu’il va partir, mais je ne suis pas sûr à 100 % qu'il sera l'entraîneur de Lens la saison prochaine », confiait-il au micro de L'EQUIPE de Greg.