OM : Le nouveau président Stéphane Richard déjà très actif, il dit tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Stéphane Richard va officiellement prendre ses fonctions de président à l’OM dans un peu plus d’un mois, mais l’homme de 64 ans, choisi par Frank McCourt, n’a pas attendu pour s’occuper de plusieurs dossiers. Interrogé par L’Equipe, il reconnaît être déjà « 100 % opérationnel ».

C’est l’homme choisi par Frank McCourt pour redresser la situation de l’OM après une saison chaotique. Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, va prochainement succéder à Alban Juster, qui avait été nommé après le départ de Pablo Longoria en cours de saison. « Je ne prendrai mes fonctions que le 2 juillet, avait-il annoncé lors de sa présentation, aux côtés du propriétaire de l’OM. On va mettre en place avec Alban (Juster) et Medhi (Benatia) une structure de transition qui permettra de m’impliquer dans les décisions à prendre avant la prise de fonction ».

Stéphane Richard déjà « 100 % opérationnel » pour l’OM S’il n’est donc pas encore officiellement à la tête de l’OM, Stéphane Richard reste visible et actif. Présent au Vélodrome pour les trois derniers matchs de la saison à domicile (Metz, Nice, Rennes) mais aussi au Havre pour l’avant-dernière journée de Ligue 1, l’homme de 64 ans a déjà visité quelques secteurs de la Commanderie, pris la parole devant les salariés et travaillé sur les dossiers chauds du moment concernant la nomination d’un nouveau directeur sportif et d’un entraîneur. « C'est un départ lancé, un peu comme sur les relais en athlétisme ou dans certaines courses hippiques, a confié le nouvel homme fort de l’OM, interrogé par L’Equipe. Les journées sont doubles, entre l'OM et la banque d'affaires pour laquelle je travaille jusqu'au 30 juin, glisse-t-il. Mais il est important d'être 100 % opérationnel pour le club, de me fondre dans le système, de comprendre qui fait quoi, quels sont les problèmes à régler. »