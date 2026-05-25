1 milliard d’euros : Cette folie annoncée sur la vente de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce n’est désormais plus un secret, Frank McCourt aimerait trouver un nouvel investisseur afin de permettre à l’OM de passer « au niveau supérieur », comme il le confiait au JDD. Dans l’entourage de l’homme d’affaires américain, on assure qu’une vente totale du club n’est pas envisagée, même si le principal intéressé pourrait ouvrir la porte si une proposition d’un milliard d’euros lui était faite.

« Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. » Dans un entretien accordé au JDD il y a deux mois, Frank McCourt officialisait sa recherche d’un nouvel investisseur qui viendrait l’accompagner à l’OM. Toutefois, le montant demandé par le Bostonien, plusieurs centaines de millions de dollars, ne permettrait pas à ses éventuels futurs associés d’avoir un rôle dans le commandement stratégique du club.

« C’est ce qui rend la recherche d’investisseurs ou d’acheteurs extrêmement difficile » « Vous connaissez quelqu’un qui mettrait son argent pour financier l’entretient d’une voiture qui ne lui appartient pas et qui, en plus, n’aurait pas le droit de la conduire ? », s’est interrogé un ancien dirigeant de l’OM auprès de La Provence. Comme indiqué par le quotidien régional, Frank McCourt valoriserait le club à 1,2 milliard de dollars, et c’est bien là le problème. « C’est ce qui rend la recherche d’investisseurs ou d’acheteurs extrêmement difficile. Le fait de ne pas posséder le stade est également un obstacle majeur. C’est un point bloquant pour les investisseurs extérieurs qui souhaiteraient offrir à Frank ce qu’il veut, et dont il a encore plus besoin maintenant. Il a investi énormément d’argent et obtenu très peu en termes de valorisation », a expliqué une personne du milieu des affaires aux États-Unis.