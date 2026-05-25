Équipe de France - Deschamps va s’en aller : Dembélé veut lui offrir un cadeau avant Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps s’apprête à participer à sa dernière Coupe du Monde comme sélectionneur de l’équipe de France, avant de probablement laisser la place à Zinedine Zidane. Et comme cadeau de départ, Ousmane Dembélé (PSG) rêve d’offrir à son entraîneur un nouveau sacre en Amérique du Nord.

C’est une Coupe du monde d’ores et déjà historique qui s’annonce pour l’équipe de France puisqu’il s’agira de la dernière sous l’ère Didier Deschamps. Arrivé à la tête des Bleus en 2012, le natif de Bayonne va laisser une trace indélébile avec un sacre au Mondial (2018) et deux finales (l’Euro 2016 et le Mondial 2022). Interrogé par M6, Ousmane Dembélé (PSG) espère offrir un dernier cadeau à son entraîneur, avec une victoire en Amérique du Nord cet été.

« On va tout faire pour sa dernière compétition » « La dernière de Deschamps ? C'est sa dernière compétition, il a été un entraineur incroyable. Il a fait énormément. C'est exceptionnel d'avoir eu un entraineur comme ça. Si je sais quoi lui offrir ? (Rires) On va tout faire pour sa dernière compétition », a confié Ousmane Dembélé. Si l’on ne connaît pas encore l’identité du prochain sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane apparaît aujourd’hui comble le grand favori pour le poste. L’avenir s’annonce plus incertain pour Didier Deschamps, expliquant qu’il fera « quelque chose de différent » sans écarter aucune option.