Équipe de France ou Maroc : «C'est un soulagement», Ayyoub Bouaddi se lâche après avoir pris sa décision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir international d’Ayyoub Bouaddi était sur toutes les lèvres. Le milieu de terrain du LOSC a finalement décidé de représenter le Maroc au détriment de l’équipe de France. Un choix qui devrait permettre au prodige de 18 ans de participer à la Coupe du Monde, et dont ce dernier est très fier.

L’équipe de France a sans doute perdu un énorme talent. Ayant représenté les Bleus au niveau des catégories jeunes, Ayyoub Bouaddi a finalement décidé de représenter le Maroc au niveau international. Après une très belle saison avec le LOSC, le milieu de terrain né en 2007 devrait donc participer à la Coupe du Monde avec les « Lions de l’Atlas », lui qui est récemment arrivé au sein du camp d’entraînement de la sélection marocaine. Au micro de la chaîne officielle de la fédération (FRMF), Bouaddi est revenu avec fierté sur son choix.

« C’est un soulagement d’avoir fait ce choix-là » « Le coach et le président m’ont tout de suite dit de faire le choix du Maroc, que c’était le bon choix. Que j’allais avoir un accueil incroyable. Et ils ne m’ont pas menti parce que c’est le cas, j’ai reçu un accueil incroyable, les infrastructures sont tops, l’équipe est magnifique donc tout est parfait. J’ai fait mon choix et j’en suis très fier et j’espère que ça annonce que des belles choses pour la suite. C’est un soulagement d’avoir fait ce choix-là », a ainsi confié Ayyoub Bouaddi, avant de poursuivre.