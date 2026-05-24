Équipe de France ou Maroc : «C'est un soulagement», Ayyoub Bouaddi se lâche après avoir pris sa décision !

Depuis plusieurs semaines, l’avenir international d’Ayyoub Bouaddi était sur toutes les lèvres. Le milieu de terrain du LOSC a finalement décidé de représenter le Maroc au détriment de l’équipe de France. Un choix qui devrait permettre au prodige de 18 ans de participer à la Coupe du Monde, et dont ce dernier est très fier.
L’équipe de France a sans doute perdu un énorme talent. Ayant représenté les Bleus au niveau des catégories jeunes, Ayyoub Bouaddi a finalement décidé de représenter le Maroc au niveau international. Après une très belle saison avec le LOSC, le milieu de terrain né en 2007 devrait donc participer à la Coupe du Monde avec les « Lions de l’Atlas », lui qui est récemment arrivé au sein du camp d’entraînement de la sélection marocaine. Au micro de la chaîne officielle de la fédération (FRMF), Bouaddi est revenu avec fierté sur son choix.
« C’est un soulagement d’avoir fait ce choix-là »
« Le coach et le président m’ont tout de suite dit de faire le choix du Maroc, que c’était le bon choix. Que j’allais avoir un accueil incroyable. Et ils ne m’ont pas menti parce que c’est le cas, j’ai reçu un accueil incroyable, les infrastructures sont tops, l’équipe est magnifique donc tout est parfait. J’ai fait mon choix et j’en suis très fier et j’espère que ça annonce que des belles choses pour la suite. C’est un soulagement d’avoir fait ce choix-là », a ainsi confié Ayyoub Bouaddi, avant de poursuivre.
« Je suis très heureux et surtout ma famille était très heureuse pour moi aussi »
« Comme je l’ai dit, je suis très heureux de représenter mon pays, qui est le Maroc. J’espère qu’on fera de grandes choses dans les compétitions à venir. Ça m’a fait chaud au cœur, car quand j’ai fait ce choix, j’ai eu un accueil incroyable. Je suis très heureux et surtout ma famille était très heureuse pour moi aussi. Je suis arrivé ici et les infrastructures sont incroyables, j’ai été agréablement surpris, je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’infrastructures comme ça dans le monde. Et on a une très belle équipe, donc ça n’annonce que des belles choses pour la suite. Tout le monde s’entend bien ici et tout se passe bien. Je voulais remercier le peuple marocain pour cet accueil et j’espère qu’on fera des belles choses tous ensemble », conclut Ayyoub Bouaddi.