Abandon de Paul Seixas : L’annonce rassurante pour le Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Préparant le Tour de France, Paul Seixas avait décidé de prendre part au Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà que ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu. En effet, victime d’une lourde chute ce samedi, le coureur de la Décathlon CMA CGM a abandonné lors de la dernière étape ce dimanche. Faut-il alors s’inquiéter pour Seixas à quelques semaines de la Grande Boucle ? Pas forcément…

« On était à 70 km/h, j’ai fait un vol plané, j’ai glissé comme dans un toboggan sur l’avant. Je suis vraiment amoché ». Ce samedi, lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Seixas a lourdement chuté. Si le Français avait réussi à finir l’étape au terme d’un effort exceptionnel, son corps a toutefois été marqué. Ça n’a cependant pas empêché le coureur de la Décathlon CMA CGM de prendre le départ de la dernière étape ce dimanche. Mais voilà que Seixas n’a pas été jusqu’au bout, préférant abandonner. « Les courbatures sont vite revenues. Le départ n’était pas facile donc on n’a pas pris de risque. Paul a dit à la radio qu’il ne se sentait pas forcément très bien, qu’il avait un peu des douleurs à gauche à droite. Par précaution, on a préféré dire à Paul d’arrêter la course », a expliqué son directeur sportif, Julien Jurdie.

« Il sera au départ du Tour, il sera bien » Forcément, cet abandon de Paul Seixas à quelques semaines du Tour de France en a inquiété plus d’un. Faut-il pour autant céder à la panique ? Sur le plateau d’Eurosport, l’ancien coureur Steve Chainel a été rassurant, expliquant : « Peut-être que lui voulait voir comment il allait réagir. Après, je pense que le staff au sein de la Décathlon CMA CGM a de l’expérience, ils ne s’attendaient pas à ce que Paul Seixas renverse le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hier, on l’a dit, il était sur l’adrénaline, mais aujourd’hui, je ne peux pas dire que c’était quasiment une évidence mais honnêtement, je n’ai jamais vu de mes propres yeux un coureur qui prendre une gamelle à plus de 70km/h et le lendemain qui est frais comme un gardon. Ça n’existe pas. Maintenant, ça ne va pas changer grand chose. Les dés sont jetés. Il est bon. Il a fait son stage en altitude. Il a montré qu’il était parmi les meilleurs grimpeurs. Maintenant, il faut soigner ses plaies, ne pas tomber malade et puis faire un petit rappel d’altitude. Et puis il sera au départ du Tour, il sera bien. Il n’y a aucun souci là-dessus ».