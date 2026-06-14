Paul Seixas abandonne juste avant le Tour de France : «Il ne se sentait pas forcément très bien…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant décidé de participer au prochain Tour de France, Paul Seixas est très attendu pour sa première participation à la Grande Boucle. Mais voilà qu’avant celle-ci, il y a aujourd’hui de quoi s’inquiéter. En effet, après avoir chuté lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le Français de 19 ans a abandonné ce dimanche à l’occasion de la dernière étape. Une décision nécessaire pour éviter de prendre trop de risques ?

Ce samedi, lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Seixas s’est fait une grosse frayeur en chutant. « J’ai fait une erreur bête, c’est entièrement de ma faute. J’ai mal jugé un virage, je suis arrivé beaucoup trop vite. On était à 70 km/h, j’ai fait un vol plané, j’ai glissé comme dans un toboggan sur l’avant. Je suis vraiment amoché, les gants sont défoncés », avait raconté le coureur de la Décathlon CMA CGM à l’arrivée. Ce dimanche, Seixas était d’ailleurs au départ de la dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais voilà qu’il n’a pas été au bout, décidant d’abandonner. De quoi forcément inquiéter à quelques semaines du départ du Tour de France.

« J'imagine qu'il avait envie de continuer, mais… » Forcément, l’abandon de Paul Seixas n'est pas une bonne nouvelle. Le consultant de RMC Jérôme Coppel a réagi alors à cet évènement, expliquant notamment : « Je pense qu'il fallait tenter. Il a été vite fixé. Et quand on s'appelle Paul Seixas, il ne faut pas empirer les choses avant le Tour de France. Il va devoir récupérer avant de repartir en altitude. J'imagine qu'il avait envie de continuer, mais il y avait trop de risques en continuant ».