Julian Alvarez au PSG : Son transfert confirmé avec cette annonce ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fait partie des clubs très intéressés par son profil, le PSG va devoir composer avec la concurrence du FC Barcelone et de formations de Premier League dans le dossier Julian Alvarez. Selon le journaliste Fabrizio Romano, une prolongation avec l’Atlético Madrid est très peu probable pour l’international argentin, confirmant qu’un départ cet été est clairement une possibilité.

Déjà intéressé à l’été 2024, le PSG est toujours sur la piste de Julian Alvarez (26 ans). Ce dernier avait lui-même confirmé l’intérêt du club de la capitale, avant de finalement choisir l’Atlético Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030, mais n’est pas certain d’évoluer la saison prochaine.

« Le PSG et des clubs de Premier League s'intéressent aussi beaucoup à Julian Alvarez » « Julian Alvarez peut quitter l’Atlético Madrid cet été ? Je pense qu'il y a encore une possibilité. Je répète la même chose depuis novembre-décembre au sujet de l'avenir de Julian Alvarez : il faut garder toutes les portes ouvertes. Par toutes les portes, j'entends Barcelone, car ils adorent ce joueur, c'est certain, mais le Paris Saint-Germain et des clubs de Premier League s'intéressent aussi beaucoup à Julian Alvarez. Ils vont donc se montrer très agressifs cet été et je pense que l'Atlético aura du mal à garder le joueur », a indiqué Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.

« Un nouveau contrat pour Julian Alvarez à l'Atlético Madrid est très, très improbable » En ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrat à l’Atlético Madrid, le journaliste a ajouté : « D'après ce que j'ai compris, un nouveau contrat pour Julian Alvarez à l'Atlético Madrid est très, très improbable et n'a jamais vraiment été concret, du moins jusqu'en 2026. Je ne sais pas ce qu'il en était par le passé, mais à l'heure actuelle, ce n'est même pas un sujet de conversation concret. Pour l'instant, c'est surtout à Julian de décider et de savoir ce qu'il veut faire, puis éventuellement de négocier. »