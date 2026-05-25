Le pire scénario arrive après avoir été snobé par Deschamps pour le Mondial : La femme d’Areola craque et règle ses comptes sur les réseaux sociaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ne jouant plus avec West Ham, Alphonse Areola n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, lui préférant Robin Risser. Ce dimanche, le portier a connu une nouvelle désillusion en voyant son club être relégué en deuxième division. De quoi fortement agacer sa femme.

Pour la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, Didier Deschamps a décidé de convoquer 26 joueurs, dont Robin Risser, le seul petit nouveau chez les Bleus. Auteur d’une belle saison avec le RC Lens, le portier profite de la situation difficile de Lucas Chevalier au PSG pour faire son arrivée dans le groupe tricolore en tant que troisième gardien. Un rôle qu’Alphonse Areola avait endossé avant lui.

Absent de la liste de Deschamps, Areola est relégué avec West Ham À l’instar de Lucas Chevalier, l’ancien joueur du PSG a lui aussi perdu sa place à West Ham, l’empêchant ainsi de disputer une nouvelle compétition internationale avec l’équipe de France après les Mondiaux 2018 et 2022 puis l’Euro 2024. C’est donc depuis le banc de touche qu’Alphonse Areola a assisté à la longue descente aux enfers de son club, relégué en deuxième division ce dimanche malgré le succès contre Leeds (3-0). Après la rencontre, sa femme n’a pas mâché ses mots sur son compte Instagram, ciblant Graham Potter et Nuno Espirito Santo, passés par le banc des Hammers cette saison.