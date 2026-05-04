Scandale pour Neymar au Brésil qui aurait frappé un coéquipier !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour là où tout a commencé pour lui, à Santos, Neymar est loin de briller sous le maillot de son club formateur. Et voilà que ces dernières heures, une nouvelle polémique a éclaté à propos de l'ancien joueur du PSG. Que s'est-il passé ? Voilà que Neymar en serait venu aux mains avec l'un de ses coéquipiers, le fils de Robinho.

A 34 ans, Neymar rêve de disputer la prochaine Coupe du monde, mais voilà que jusqu'à présent, ses performances avec Santos n'ont pas forcément convaincu Carlo Ancelotti de l'appeler. De retour dans son club formation après son expérience en Arabie Saoudite, l'ancien joueur du PSG a du mal au Brésil. Et pour ne rien arranger, ça ne se passe pas forcément bien avec ses coéquipiers, une altercation aurait ainsi dernièrement éclaté entre Neymar et Robinho Jr, fils de Robinho.

Neymar l'a giflé ? Que s'est-il alors passé pour que les deux coéquipiers à Santos en viennent aux mains ? C'est Globo qui a sorti cette informations sur cette altercation et tout serait parti... d'un dribble de Robinho Jr. Ce dernier aurait tenté d'éliminer Neymar à l'entraînement et la tension serait alors montée. L'ancien du PSG l'aurait alors fait tomber avant de lui asséner une gifle. Voilà que ça n'aurait d'ailleurs pas été sans conséquence. En effet, les proches de Robinho Jr auraient été se plaindre à la direction de Santos, alors que Neymar aurait fini par présenter ses excuses auprès de son jeune coéquipier.