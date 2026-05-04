Scandale pour Neymar au Brésil qui aurait frappé un coéquipier !

De retour là où tout a commencé pour lui, à Santos, Neymar est loin de briller sous le maillot de son club formateur. Et voilà que ces dernières heures, une nouvelle polémique a éclaté à propos de l'ancien joueur du PSG. Que s'est-il passé ? Voilà que Neymar en serait venu aux mains avec l'un de ses coéquipiers, le fils de Robinho.
A 34 ans, Neymar rêve de disputer la prochaine Coupe du monde, mais voilà que jusqu'à présent, ses performances avec Santos n'ont pas forcément convaincu Carlo Ancelotti de l'appeler. De retour dans son club formation après son expérience en Arabie Saoudite, l'ancien joueur du PSG a du mal au Brésil. Et pour ne rien arranger, ça ne se passe pas forcément bien avec ses coéquipiers, une altercation aurait ainsi dernièrement éclaté entre Neymar et Robinho Jr, fils de Robinho.
Neymar l'a giflé ?
Que s'est-il alors passé pour que les deux coéquipiers à Santos en viennent aux mains ? C'est Globo qui a sorti cette informations sur cette altercation et tout serait parti... d'un dribble de Robinho Jr. Ce dernier aurait tenté d'éliminer Neymar à l'entraînement et la tension serait alors montée. L'ancien du PSG l'aurait alors fait tomber avant de lui asséner une gifle. Voilà que ça n'aurait d'ailleurs pas été sans conséquence. En effet, les proches de Robinho Jr auraient été se plaindre à la direction de Santos, alors que Neymar aurait fini par présenter ses excuses auprès de son jeune coéquipier.
La Coupe du monde s'éloigne ?
Aujourd'hui, Neymar veut briller avec Santos afin de mettre toutes les chances de son côté pour être à la Coupe du monde. Y arrivera-t-il ? Sera-t-il appelé par Carlo Ancelotti ? Dernièrement, ça ne sentait pas très bon pour le Brésilien. « Ça ne va pas suffire. Il n'a ni la rigueur physique, ni l'intensité pour disputer le Mondial. Le 18 mai (date de la convocation finale), Ancelotti va s'en sortir en disant que Neymar n'a pas retrouvé les 100% exigés, et cette interminable novela se terminera de façon mélancolique. Pour moi, de 0 à 10, il a zéro chance d'aller au Mondial », expliquait Klaus Richmond, journaliste du magazine brésilien Placar.