Une soirée dans une piscine en pleine nuit, la folle demande d’une star du PSG !

La saison dernière, le PSG avait remporté la Ligue des champions après une finale d’anthologie contre l’Inter Milan (5-0). Les Parisiens avaient bien fêté cette victoire par la suite à leur hôtel et à en croire un des managers de l’hôtel occupé par le club de la capitale, l’un des joueurs de Luis Enrique lui a demandé en pleine nuit de faire la fête dans la piscine.
Le 31 mai 2025 restera pour tous les supporters parisiens une date mythique. Ce jour-là, le PSG avait remporté pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Pour l’occasion, les Parisiens avaient offert un véritable récital à leurs fans, car ils s’étaient imposés 5-0. Forcément après cela, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé avaient fait beaucoup la fête.
« Paris a laissé un excellent souvenir »
Ce dimanche, le journal L’Équipe révèle quelques petites indiscrétions sur les célébrations du PSG après le titre en Ligue des champions la saison prochaine. Les Parisiens qui séjournaient à l'Infinity Hotel & Conference Resort à Munich ont laissé une très belle image, comme le rapporte l’un des managers de l’hôtel. « Paris a laissé un excellent souvenir. Les joueurs et les dirigeants ont certes dignement fêté leur titre, mais sans jamais aller dans l'excès. »
Hakimi a fait la fête dans la piscine
Si le PSG a laissé une bonne image, certains Parisiens ont toutefois eu des demandes un peu plus spéciales, comme Achraf Hakimi par exemple. « Je me rappelle qu'Achraf Hakimi m'avait demandé s'il y avait la possibilité de célébrer dans notre piscine en pleine nuit. Nous avions fait une exception », révèle ce même manager. Mercredi soir, le club de la capitale n’aura pas l’occasion de revoir cette fameuse piscine car les joueurs de Luis Enrique ne séjourneront pas dans le même hôtel, qui sera cette fois-ci occupé par le Bayern Munich. Reste à voir si cela portera malchance aux coéquipiers du Marocain, qui sera lui absent pour l'occasion à cause d'une blessure.