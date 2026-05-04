Une soirée dans une piscine en pleine nuit, la folle demande d’une star du PSG !

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG avait remporté la Ligue des champions après une finale d’anthologie contre l’Inter Milan (5-0). Les Parisiens avaient bien fêté cette victoire par la suite à leur hôtel et à en croire un des managers de l’hôtel occupé par le club de la capitale, l’un des joueurs de Luis Enrique lui a demandé en pleine nuit de faire la fête dans la piscine.

Le 31 mai 2025 restera pour tous les supporters parisiens une date mythique. Ce jour-là, le PSG avait remporté pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Pour l’occasion, les Parisiens avaient offert un véritable récital à leurs fans, car ils s’étaient imposés 5-0. Forcément après cela, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé avaient fait beaucoup la fête.

« Paris a laissé un excellent souvenir » Ce dimanche, le journal L’Équipe révèle quelques petites indiscrétions sur les célébrations du PSG après le titre en Ligue des champions la saison prochaine. Les Parisiens qui séjournaient à l'Infinity Hotel & Conference Resort à Munich ont laissé une très belle image, comme le rapporte l’un des managers de l’hôtel. « Paris a laissé un excellent souvenir. Les joueurs et les dirigeants ont certes dignement fêté leur titre, mais sans jamais aller dans l'excès. »