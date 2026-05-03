«On va se bagarrer» : L’annonce du PSG dans la presse avant le choc au Bayern Munich !

Vainqueur d’un but d’écart lors d’un match aller ahurissant, le PSG va désormais devoir se frotter au Bayern Munich du côté de l’Allianz Arena mercredi soir. Si tout le monde attend cette demi-finale retour de la Ligue des Champions avec impatience, les Parisiens eux, sont déjà conscient qu’un gros combat devra être mené en Allemagne. Explications.
Après une rencontre historique, le PSG va devoir résister. Opposé au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, le club parisien l’a emporté ce mardi soir au Parc des Princes (5-4) au terme d’un match totalement fou. Désormais, les Bavarois souhaitent se venger au retour du côté de l’Allianz Arena. Forcément, ce choc sera compliqué pour les deux équipes, qui ont d’ailleurs fait reposer leurs cadres en championnat ce week-end.
« On va se bagarrer, avec la tête, avec les jambes » annonce le PSG
Du côté du PSG, on ne minimise clairement pas ce match retour mercredi soir. Un proche du groupe de Luis Enrique a même soufflé au Parisien : « On va se bagarrer, avec la tête, avec les jambes. C’est un match que tout le monde a envie de jouer, mais les joueurs sont calmes, tranquilles et confiants », a ainsi confié cette source qui préfère rester anonyme. Mais quoi qu’il en soit, Luis Enrique a parfaitement préparé ce choc en gérant minutieusement le temps de jeu de ses titulaires ce samedi contre Lorient (2-2).
« Cela va être une ambiance de feu, un bruit… »
De son côté, Vincent Kompany veut mettre le feu à l’Allianz Arena ce mercredi afin d’aller chercher la qualification en finale : « Si je suis complètement honnête, je pense qu’il y a quelque chose de spécial qui peut se passer à domicile. Cela va être une ambiance de feu, un bruit… on sait que ramener à la maison ce match… A 5-2 ce n’était pas sûr. On a vécu ça souvent cette saison, on n’abandonne jamais, ils vont venir à fond et on va tout donner jusqu’à en crever s’il le faut. On veut ce match », confiait l’entraîneur belge ce mardi.