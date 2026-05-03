«On va se bagarrer» : L’annonce du PSG dans la presse avant le choc au Bayern Munich !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur d’un but d’écart lors d’un match aller ahurissant, le PSG va désormais devoir se frotter au Bayern Munich du côté de l’Allianz Arena mercredi soir. Si tout le monde attend cette demi-finale retour de la Ligue des Champions avec impatience, les Parisiens eux, sont déjà conscient qu’un gros combat devra être mené en Allemagne. Explications.

Après une rencontre historique, le PSG va devoir résister. Opposé au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, le club parisien l’a emporté ce mardi soir au Parc des Princes (5-4) au terme d’un match totalement fou. Désormais, les Bavarois souhaitent se venger au retour du côté de l’Allianz Arena. Forcément, ce choc sera compliqué pour les deux équipes, qui ont d’ailleurs fait reposer leurs cadres en championnat ce week-end.

« On va se bagarrer, avec la tête, avec les jambes » annonce le PSG Du côté du PSG, on ne minimise clairement pas ce match retour mercredi soir. Un proche du groupe de Luis Enrique a même soufflé au Parisien : « On va se bagarrer, avec la tête, avec les jambes. C’est un match que tout le monde a envie de jouer, mais les joueurs sont calmes, tranquilles et confiants », a ainsi confié cette source qui préfère rester anonyme. Mais quoi qu’il en soit, Luis Enrique a parfaitement préparé ce choc en gérant minutieusement le temps de jeu de ses titulaires ce samedi contre Lorient (2-2).