PSG : Un joueur de l’OM «pris pour cible» à cause de Neymar, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant passé six ans au PSG, Neymar a marqué de son empreinte le championnat de France. Ancien de l’OM évoluant désormais à l’Inter Milan, Luis Henrique est revenu sur un affrontement avec son compatriote brésilien. L’ancien Marseillais a notamment révélé avoir été légèrement pris pour cible par les supporters après avoir réclamé le maillot de la star du club parisien.

Joueur le plus cher de l’histoire, Neymar avait rejoint le PSG contre 222M€ en 2017. La star brésilienne aura finalement délivré six saisons contrastées à Paris, mais aura tout de même réussi à faire état de tout son génie en France. De nombreux joueurs de Ligue 1 auront été impressionnés par l’ancien numéro 10 du PSG, à l’image de Luis Henrique, passé par l’OM entre 2020 et 2025. Au cours d’un entretien accordé à GloboEsporte, le Brésilien a raconté une drôle d’anecdote sur Neymar.

« Neymar est mon idole absolue » « L'une des fois où j'ai joué contre le Paris Saint-Germain, c'était justement lors d'un match contre eux. Neymar est mon idole absolue, et nous connaissons tous la rivalité entre Marseille et le PSG. Je m'échauffais, il ne jouait pas, et il était juste là, à côté de moi. À un moment donné, j'ai regardé et j'ai vu qu'il s'échauffait près de moi. Je me suis dit : ‘Est-ce que je devrais lui parler ? Est-ce que le public va me huer ?’ », a ainsi confié l’ancien joueur de l’OM, avant de poursuivre.