PSG - Bayern Munich : «Si c’est pour dire n’importe quoi...», un ancien de l’OM valide la sortie de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Le choc aller des demi-finales de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich a donné lieu à un grand spectacle sur la scène européenne. Le club de la capitale a fini par s’imposer (5-4), mais certains ont critiqué l’aspect défensif de la rencontre. Luis Enrique a alors fait une sortie assez osée. Et Djibril Cissé, passé par l’OM, n’a pas manqué de valider ses propos.

Le match aller entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions fait débat. Si certains ont apprécié le spectacle offert par les deux équipes, la rencontre s’étant soldée sur une victoire parisienne (5-4), d’autres ont critiqué le manque de solidité défensive des deux camps. « C’est comme la vie, il y a des avis partout. Je pense que ce n’est pas important de respecter toutes les opinions, parce que si c’est une opinion de merde, tu n’es pas obligé de la respecter... » a alors lâché Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi. Et ses propos n’ont pas manqué d’être validés par un certain Djibril Cissé.

«Ça dépend de comment on le dit» « Être plus défensif dans cette rencontre ? Ça s’entend mais ça dépend de comment on le dit. Si on rentre un peu dans la technique et qu’on approfondit les choses, le but d’Olise qui part tout droit plein axe et personne ne l’attaque... On sait qu’il met le ballon un peu où il veut. Ça me dérange » a d’abord confié l’ancien attaquant passé par l’OM dans L’Equipe de Greg.