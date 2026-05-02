PSG - Bayern : La sortie très osée du FC Barcelone après le choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont offert un énorme spectacle en demi-finale aller de la Ligue des Champions (5-4). Alors que toute la planète football a été impressionnée par le niveau des deux équipes, le FC Barcelone, par l’intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a affirmé pouvoir rivaliser avec les deux formations.

Une soirée déjà historique. Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont délivré un duel sensationnel en Ligue des Champions. Si le club parisien a fini par s’imposer, tout reste ouvert pour la formation bavaroise, qui va recevoir Paris dans une Allianz Arena bouillante mercredi prochain. Au-delà des neuf buts inscrits, la qualité technique des joueurs présents sur la pelouse du Parc des Princes a impressionné de nombreux observateurs. Alors que quasiment tous les coachs du monde ont été interrogé sur ce choc européen, Hansi Flick lui, s’est laissé aller à une sortie osée.

Hansi Flick pense rivaliser avec le PSG et le Bayern Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach allemand du FC Barcelone a affirmé que son équipe était capable de rivaliser avec le niveau affiché par le PSG et le Bayern Munich. « Oui, à 100 % », a ainsi indiqué le coach du club catalan. Une sortie qui risque de faire parler, étant donné que le Barça a été éliminé dès les quarts de finale par l’Atlético de Madrid… De son côté, Luis Enrique a affirmé que ce match avait été l’un des plus impressionnants de sa carrière d’entraîneur.