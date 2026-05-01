PSG : Luis Enrique dévoile «l’adversaire le plus fort» qu'il a rencontré

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich se sont livrés un duel de titans au Parc des Princes (5-4) en demi-finale de la Ligue des Champions. Un match déjà historique entre les deux équipes, alors que pour l’entraîneur espagnol, le club bavarois a été l’adversaire le plus coriace de son immense carrière de coach.

Un duel sensationnel. Le PSG et le Bayern Munich ont offert un véritable festival offensif et technique ce mardi en Ligue des Champions. Neuf buts inscrits au total sur cette rencontre européenne, et qui a réussi à émerveiller de nombreux fans de football dans le monde. Si le club parisien a finalement réussi à s’imposer malgré un adversaire extrêmement robuste, le Bayern s’est également distingué par sa capacité à ne pas s’écrouler et à réagir malgré un score défavorable. Si tout cela laisse présager un match retour dantesque à Munich mercredi prochain, Luis Enrique lui, est toujours sous le choc d’un tel affrontement.

« C'est l'adversaire le plus fort que j'ai rencontré » « C'est l'équipe qui a le plus proposé contre nous, avec l'idée de jouer offensivement et défensivement avec leurs qualités. C'est l'adversaire le plus fort que j'ai rencontré avec le PSG. Votre collègue m'a demandé si j'étais frustré, je suis très content de gagner contre le Bayern, c'est incroyable. Si on perd, ce ne sera pas injuste. Le football de ce niveau, ce sont des détails », a ainsi confié le coach du PSG ce vendredi en conférence de presse.