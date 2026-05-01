PSG - «Hakimi s’est fait brasser dans tous les sens» : Il prend cher sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Si le PSG s’est imposé face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), Achraf Hakimi a néanmoins eu du mal à gérer Luis Diaz sur son côté. L’international colombien a donné du fil à retordre au Marocain, forfait pour le retour. Le latéral droit de 27 ans a d’ailleurs pris cher sur La Chaîne L’Equipe.

Mardi dernier, le PSG s’est imposé face au Bayern Munich (5-4) et a ainsi pris une petite option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Achraf Hakimi a toutefois eu du mal à contenir Luis Diaz. Auteur du quatrième but bavarois, l’international colombien a été insaisissable. Bruno Salomon a ainsi adressé un tacle au Marocain tout en faisant part de son inquiétude pour Fabian Ruiz.

«Le binôme défensif avec Marquinhos sert beaucoup plus quand Zaïre-Emery est là» « Fabian Ruiz, il va falloir regarder sa prestation face à Lorient. Ses bouts de matchs déjà vraiment étaient poussifs. Quand je l’ai vu rentrer, avec toute l’intensité qu’il y a, vraiment ça me pose problème. Il y a beaucoup de gens autour du PSG qui disent ‘Warren Zaïre-Emery à droite, pas de problème’. Ça va brasser contre Luis Diaz, mais Hakimi s’est fait brasser dans tous les sens. Mais à l’épaule il tiendra et il défendra plus que Hakimi. Le binôme défensif avec Marquinhos sert beaucoup plus quand Zaïre-Emery est là. Mais de l’autre côté, Fabian Ruiz, je ne sais pas s’il est en état de faire 60 minutes vu l’intensité » a expliqué le journaliste dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.