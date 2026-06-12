Equipe de France - Zidane va remplacer Deschamps : C’est même validé au Brésil !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après 14 ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'Equipe de France de football à la suite de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Le sélectionneur devrait donc laisser sa place à son ancien coéquipier Zinédine Zidane qui est attendu pour reprendre les rênes. Une arrivée totalement validée par Cafu, ancienne légende brésilienne.

Illustre footballeur français, Zinédine Zidane ne devrait pas tarder à prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France une fois la Coupe du monde terminée, quel que soit le résultat. L'ancien entraîneur du Real Madrid est annoncé pour la succession de son ancien coéquipier chez les Bleus. Une arrivée qui attire l'attention même à l'étranger. Cafu, ancienne légende du Brésil, a validé son arrivée imminente.

« Quand quelqu'un comme Zidane parle football, les joueurs écoutent » Défenseur aux 142 sélections avec la Seleçao, Cafu a joué à l'époque de Zinédine Zidane et a pu observer les belles qualités du Français. Il semble convaincu que le départ de Didier Deschamps ne perturbera pas l'Equipe de France puisqu'il sera remplacé par le Ballon d'Or 1998. « Ça me semble logique que Zidane remplace Deschamps ? Oui, parce que Deschamps a fait un travail sensationnel avec la France. Et Zidane... On parle d'un joueur immense. Ce qu'il a fait avec la sélection française et dans les clubs où il est passé est exceptionnel. Donc il peut transmettre énormément à une jeune génération. Quand quelqu'un comme Zidane parle football, les joueurs écoutent » déclare-t-il à L'Equipe.