Equipe de France - Zidane va remplacer Deschamps : C’est même validé au Brésil !

Après 14 ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'Equipe de France de football à la suite de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Le sélectionneur devrait donc laisser sa place à son ancien coéquipier Zinédine Zidane qui est attendu pour reprendre les rênes. Une arrivée totalement validée par Cafu, ancienne légende brésilienne.
Illustre footballeur français, Zinédine Zidane ne devrait pas tarder à prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France une fois la Coupe du monde terminée, quel que soit le résultat. L'ancien entraîneur du Real Madrid est annoncé pour la succession de son ancien coéquipier chez les Bleus. Une arrivée qui attire l'attention même à l'étranger. Cafu, ancienne légende du Brésil, a validé son arrivée imminente.
« Quand quelqu'un comme Zidane parle football, les joueurs écoutent »
Défenseur aux 142 sélections avec la Seleçao, Cafu a joué à l'époque de Zinédine Zidane et a pu observer les belles qualités du Français. Il semble convaincu que le départ de Didier Deschamps ne perturbera pas l'Equipe de France puisqu'il sera remplacé par le Ballon d'Or 1998. « Ça me semble logique que Zidane remplace Deschamps ? Oui, parce que Deschamps a fait un travail sensationnel avec la France. Et Zidane... On parle d'un joueur immense. Ce qu'il a fait avec la sélection française et dans les clubs où il est passé est exceptionnel. Donc il peut transmettre énormément à une jeune génération. Quand quelqu'un comme Zidane parle football, les joueurs écoutent » déclare-t-il à L'Equipe.
Zidane prépare son grand retour
C'est enfin l'heure pour Didier Deschamps de disputer sa dernière compétition à la tête de l'Equipe de France. L'ancien entraîneur de l'OM partira quoi qu'il arrive à l'issue de la Coupe du monde 2026 et pour le remplacer, Zinédine Zidane est très attendu. L'ancien milieu offensif de 53 ans n'a plus entraîné après son départ du Real Madrid en 2021 mais cela pourrait bien être le bon moment pour lui de revenir.