PSG - Le transfert de Kvaratskhelia réclamé à l’étranger : «Je casserais ma tirelire pour lui»

Alexis Brunet

Cette saison, Khvicha Kvaratskhelia s’est imposé comme le joueur le plus important du PSG en Ligue des champions. Le Géorgien brille et cela attire forcément l’œil de certains grands clubs. Alors qu’il s’intéresse à Yan Diomande, Liverpool ferait bien de tout miser sur l’ex-Napolitain pour remplacer Mohamed Salah, d’après l’un de ses anciens joueurs.

Depuis de nombreuses semaines, les rumeurs concernant l’attaque du PSG sortent dans la presse européenne. Outre Julian Alvarez, c’est le nom de Yan Diomande, jeune prodige du RB Leipzig (19 ans), qui revient avec insistance. Le club de la capitale serait très intéressé par l’international ivoirien, qui plait aussi beaucoup à Liverpool, qui voudrait en faire le remplaçant de Mohamed Salah sur l’aile droite.

« Il a l’air d’être un talent énorme » Interrogé par Sports Mole, Danny Murphy, ancien joueur de Liverpool de 1997 à 2004, a donné son avis sur la piste Yan Diomande pour les Reds. L’attaquant du RB Leipzig serait une très bonne idée pour remplacer Salah. « Il pourrait potentiellement être un très bon successeur à Mohamed Salah. Il est très dynamique, capable de multiplier les courses, de marquer des buts, et il est très en forme. Il a l’air d’être un talent énorme, d’après ce que j’ai vu de lui, donc il pourrait potentiellement être un bon remplaçant. Je ne dirais pas qu’il est le remplaçant idéal, parce qu’on veut idéalement quelqu’un qui a déjà joué au plus haut niveau et qui ne se laisserait pas impressionner par les grandes affiches, pour pouvoir arriver et performer immédiatement. »