Ligue 1 : Lucas Chevalier en plein cauchemar, le PSG va aligner un nouveau joueur ?

Amadou Diawara

Transféré au PSG lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier a été installé en tant que gardien numéro 1 de Luis Enrique dès son arrivée à Paris. Toutefois, l'international français a fini par devenir la doublure de Matvey Safonov. Ce samedi après-midi, Lucas Chevalier aurait pu être aligné d'entrée face au FC Lorient. Toutefois, Luis Enrique devrait titulariser Renato Marin, et ce, parce que son numéro 30 est blessé.

Etincelant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a alarmé Luis Enrique. A tel point que le coach du PSG a demandé à Luis Campos de remplacer Gianluigi Donnarumma par le Français. Désirant régaler Luis Enrique, le conseiller football du PSG s'est exécuté. D'une part, Gianluigi Donnarumma a été envoyé à Manchester City. D'autre part, Lucas Chevalier a été attiré vers le PSG.

Doublure de Safonov au PSG, Chevalier est blessé Dès son arrivée à Paris, Lucas Chevalier a été installé en tant que gardien numéro 1 du PSG par Luis Enrique. Toutefois, l'international français n'est pas parvenu à enchainer les matchs à son meilleur niveau. Et malheureusement pour Lucas Chevalier, l'entraineur espagnol a décidé de le rétrograder en tant que doublure de Matvey Safonov, et ce, il y a plusieurs mois. Alors que la Coupe du Monde va démarrer le 11 juin, le portier de 24 ans aurait pu avoir une belle occasion de s'illustrer avec le PSG ce week-end. D'autant que Didier Deschamps va annoncer sa liste le 14 mai. Toutefois, Lucas Chevalier souffre actuellement d'une lésion à une cuisse.