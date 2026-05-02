«Il n’y a pas photo» : Daniel Riolo zappe Luis Enrique et dévoile le meilleur entraîneur de Ligue 1, a-t-il raison ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On connaît les différents nommés aux Trophées UNFP, dont les cinq prétendants au titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Récompensé l’an dernier, Luis Enrique est de nouveau dans la liste, mais pour Daniel Riolo, un autre homme doit succéder au technicien du PSG le 11 mai prochain.

À trois journées de la fin de la Ligue 1, on connaît les nommés aux différentes récompenses décernées lors de la cérémonie des Trophées UNFP qui aura lieu le 11 mai. Ousmane Dembélé (PSG), Nuno Mendes (PSG), Vitinha (PSG), Florian Thauvin (Lens) ou Mason Greenwood (OM) sera élu meilleur joueur du Championnat de France, tandis que Désiré Doué (PSG), Joao Neves (PSG), Warren Zaïre-Emery (PSG), Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Valentin Barco (Strasbourg) sont nommés pour le titre de meilleur espoir.

« Si ce n’est pas Pierre Sage, je ne regarde pas la cérémonie » Récompensé en 2025, Luis Enrique (PSG) est candidat à sa propre succession pour le meilleur entraîneur de l'élite, aux côtés de Paulo Fonseca (OL), Bruno Genesio (LOSC) Olivier Pantaloni (Lorient) mais aussi Pierre Sage (Lens), le grand favori aux yeux de Daniel Riolo. « Si ce n’est pas Pierre Sage, je ne regarde pas la cérémonie. C’est Pierre Sage. Ce que tu fais avec une telle équipe, un tel budget, de là d’où tu viens… Il n’y a pas photo. Si les gens ne lui donnent pas, c’est manif devant l’UNFP » a même déclaré cette semaine le journaliste dans l'After Foot sur RMC.