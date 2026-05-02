«Il n’y a pas photo» : Daniel Riolo zappe Luis Enrique et dévoile le meilleur entraîneur de Ligue 1, a-t-il raison ?

On connaît les différents nommés aux Trophées UNFP, dont les cinq prétendants au titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Récompensé l’an dernier, Luis Enrique est de nouveau dans la liste, mais pour Daniel Riolo, un autre homme doit succéder au technicien du PSG le 11 mai prochain.
À trois journées de la fin de la Ligue 1, on connaît les nommés aux différentes récompenses décernées lors de la cérémonie des Trophées UNFP qui aura lieu le 11 mai. Ousmane Dembélé (PSG), Nuno Mendes (PSG), Vitinha (PSG), Florian Thauvin (Lens) ou Mason Greenwood (OM) sera élu meilleur joueur du Championnat de France, tandis que Désiré Doué (PSG), Joao Neves (PSG), Warren Zaïre-Emery (PSG), Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Valentin Barco (Strasbourg) sont nommés pour le titre de meilleur espoir.
« Si ce n’est pas Pierre Sage, je ne regarde pas la cérémonie »
Récompensé en 2025, Luis Enrique (PSG) est candidat à sa propre succession pour le meilleur entraîneur de l'élite, aux côtés de Paulo Fonseca (OL), Bruno Genesio (LOSC) Olivier Pantaloni (Lorient) mais aussi Pierre Sage (Lens), le grand favori aux yeux de Daniel Riolo. « Si ce n’est pas Pierre Sage, je ne regarde pas la cérémonie. C’est Pierre Sage. Ce que tu fais avec une telle équipe, un tel budget, de là d’où tu viens… Il n’y a pas photo. Si les gens ne lui donnent pas, c’est manif devant l’UNFP » a même déclaré cette semaine le journaliste dans l'After Foot sur RMC.
La grande saison du RC Lens
Pierre Sage sera-t-il récompensé de l’étonnante saison réalisée par les Sang et Or, dauphins du PSG à un mois de la fin du Championnat ? En plus de briller en Ligue 1, le RC Lens peut également espérer triompher en Coupe de France avec une finale contre l’OGC Nice le vendredi 22 mai.
Alors selon vous, Pierre Sage doit-il devancer Luis Enrique et les autres nommés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison ? À vos votes !